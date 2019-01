Florbalistky SR v Trenčíne s cieľom vyhrať skupinu, návrat Jelínkovej

Na snímke slovenská striedačka a druhý sprava tréner Michal Jedlička. Foto: TASR Foto: TASR

Zloženie skupín európskej kvalifikácie MS na turnaji v Trenčíne:

2. skupina: Fínsko (2), Nemecko (8), Rusko (13), Španielsko (23), Rakúsko (29)

4. skupina: Lotyšsko (5), SLOVENSKO (6), Maďarsko (17), Holandsko (18)



Program turnaja:

streda 30. januára



15.00 Nemecko – Rakúsko /2. skupina/

18.00 Španielsko – Fínsko /2/



štvrtok 31. januára



12.00 Rusko – Španielsko /2/

15.00 Fínsko – Nemecko /2/

18.00 Lotyšsko – Maďarsko /4/



piatok 1. februára



12.00 Španielsko – Nemecko /2/

15.00 Rakúsko – Rusko /2/

18.00 Holandsko – SLOVENSKO /4/



sobota 2. februára



9.00 Rakúsko – Španielsko /2/

12.00 Holandsko – Lotyšsko /4/

15.00 Rusko – Fínsko /2/

18.00 SLOVENSKO – Maďarsko /4/



nedeľa 3. februára



9.00 Nemecko – Rusko /2/

12.00 Fínsko – Rakúsko /2/

15.00 SLOVENSKO – Lotyšsko /4/

18.00 Maďarsko – Holandsko /4/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. januára (TASR) – Od stredy do nedele bude Športové centrum M-Šport v Trenčíne dejiskom turnaja kvalifikácie MS vo florbale žien, ktoré sa uskutočnia v závere roka vo švajčiarskom Neuchateli (7.-15 decembra 2019). S postupovými ambíciami sa na podujatí predstavia aj slovenské reprezentantky, ktoré v 4. kvalifikačnej skupine narazia na Holanďanky, Maďarky a Lotyšky.Trenčín hostí v rámci turnaja dve európske kvalifikačné skupiny, v 2. skupine sa stretnú Fínky, Nemky, Rusky, Španielky a Rakúšanky. Z každej skupiny postúpia na šampionát dva najlepšie tímy, miestenky si zabezpečia aj dva najlepšie celky z tretích miest. Na MS sa zúčastní dokopy 16 krajín rozdelených do štyroch skupín.uviedol na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave tréner slovenských reprezentantiek Michal Jedlička.Lotyšky sú vo svetovom rebríčku na 5. mieste práve pred Slovenkami.uviedla pre TASR reprezentantka Michaela Šponiarová.dodala hráčka fínskeho SC Classic Tampere. Na jej slová nadviazala klubová spoluhráčka Denisa Ferenčíková:Kvalifikačné turnaje, ktorých organizáciu pridelili Slovensku, sa zvykli väčšinou konať v Nitre, teraz sa Slovenský zväz florbalu (SZFB) rozhodol umiestniť dejisko pod Matúšov hrad.vysvetlil prezident SZFB Oto Divinský.Udalosťou bude návrat Lucie Jelínkovej, rodenej Košturiakovej, do národného tímu. Dlhoročná ťahúňka družstva sa s reprezentáciou pôvodne rozlúčila v decembri 2017 na domácom šampionáte v Bratislave. Po prestávke volalo jej telo, práca i rodinný život, ktorý naplno naštartovala svadbou s českým reprezentantom Janom Jelínkom. Florbal však stále lákal a tak sa Jelínková k nemu vrátila, najprv v drese českého extraligového klubu Ivanti Tigers Jižné Město.prezradil Jedlička o skúsenej florbalistke, ktorá zrejme opäť prevezme od Ferenčíkovej funkciu kapitánky.Trénerovi sa pomaly v hlave skladá zostava na prvý zápas na turnaji.dodal Jedlička.