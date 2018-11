Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Extraliga mužov - 9. kolo:



FaBK ATU Košice – FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 7:3 (1:2, 4:0, 2:1)



TJ A-FbO Nižná – Tsunami Záhorská Bystrica 11:7 (4:1, 3:2, 4:4)



iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava – 1. FBC Florbal Trenčín 1:10 (0:3, 1:2, 0:5)



FBC Mikuláš Prešov – TJ A – Fat Pipe Snipers Bratislava 4:5 pp (2:2, 1:0, 1:2 - 0:1)



FBK AS Trenčín – FK Florko Košice 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)



ŠK Lido Prírodovedec – FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

Tabuľka po 9. kole:



1. TJ A - FbO Nižná 9 7 1 1 0 90:46 24



2. FaBK ATU Košice 9 7 0 1 1 78:51 22



3. Tsunami Záhorská Bystrica 9 7 0 1 1 69:43 22



4. ŠK Lido Prírodovedec 9 6 0 0 3 58:42 18



5. FK Florko Košice 9 5 1 0 3 58:46 17



6. 1.FBC Florbal Trenčín 9 4 2 1 2 64:50 17



7. Fat Pipe Snipers Bratislava 9 3 1 0 5 55:61 11



8. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 9 3 1 0 5 50:56 11



9. Florbalový klub AS Trenčín 9 3 0 0 6 50:54 9



10. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 9 2 0 1 6 60:83 7



11. FBC Mikuláš Prešov 9 1 0 1 7 33:74 4



12. iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 9 0 0 0 9 37:96 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. novembra (TASR) - Florbalová extraliga mužov má po 9. kole nového lídra. V šlágri kola totiž obhajca titulu Tsunami Záhorská Bystrica prehral na pôde TJ A-FbO Nižná 7:11 a prepustil prvú priečku mužstvu z Oravy.Nižná sa v Tvrdošíne pustila do majstra bez rešpektu a už po úvodnej tretine viedla 4:1. Tento náskok bol pre zvyšný priebeh rozhodujúci, hostia sa už nedokázali na rozbehnutých domácich gólovo dotiahnuť. "povedal pre szfb.sk kapitán Nižnej Tomáš Reguly. Ten mal "prsty" v siedmich góloch, z toho päť strelil sám. Tsunami spadlo až na tretiu priečku tabuľky, keďže sa pred neho dostal aj FaBK ATU Košice. "zhodnotil duel tréner Tsunami Ján Purc.Hráči FaBK ATU Košice poskočili na druhé miesto po tom, čo si doma poradili so žilinskými "kobylkami" 7:3. Uspel aj druhý košický klub, FK Florko zvíťazil v Trenčíne nad miestnym FBK AS 5:3.uviedol hráč košického Florka Tomáš Marčák.Na prvé body stále čakal Hurikán Bratislava, ktorý schytal debakel 1:10 od 1. FBC Florbal Trenčín a utrpel už deviatu prehru v rade. Najvyrovnanejší priebeh mal duel v Prešove, kde domáci Mikuláš podľahol bratislavským Snipers 4:5 až po predĺžení. ŠK Lido Prírodovedec zdolal Spišskú Novú Ves 5:3 a naďalej sa drží na štvrtej pozícii.