Florbalovú extraligu odštartuje šláger Tsunami - Nižná

Florbalová extraliga mužov 2019/2020 - 1. kolo:



sobota 14. septembra



13.45 Tsunami Záhorská Bystrica - TJ A - FbO Nižná



17.00 FaBK ATU Košice - FBC Mikuláš Prešov



18.00 FbC Young Arrows Spišská Nová Ves - FK Florko Košice



18.00 1. FBC Florbal Trenčín - ŠK Lido Prírodovedec



nedeľa 15. septembra



16.00 FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina - FBK Púchov



16.00 Florbalový klub AS Trenčín - Fat Pipe Snipers Bratislava

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) - Najvyššia slovenská florbalová súťaž začne cez víkend písať svoju v poradí 19. kapitolu. Úvodné kolo extraligy mužov 2019/2020 prinesie v sobotu šláger medzi dvoma najlepšími tímami minulosezónnej základnej časti Tsunami Záhorská Bystrica a TJ A - FbO Nižná. O deň neskôr úradujúci majster FK AS Trenčín odštartuje cestu za obhajobou titulu domácim súbojom s Fat Pipe Snipers Bratislava.Nováčikom súťaže je FBK Púchov, ktorý sa na úvod predstaví na pôde žilinských "kobyliek". O týždeň neskôr hrajú Púchovčania doma proti Spišskej Novej Vsi, čiže vyžrebovanie majú pre úspešný štart vcelku prijateľné.povedal predseda FBK Púchov Peter Hinka. Púchovčania si v minulom ročníku vybojovali postup do extraligy, keď vo finále play off I. ligy zdolali Detvu 3:1 na zápasy. Tím povedie od novej sezóny skúsená trénerská dvojica Juraj Lamačka - Tomáš Filadelfi, ktorí do FBK prišli z 1. FBC Florbal Trenčín.AS Trenčín začne nový ročník pred domácim publikom.poznamenal hráč AS Trenčín Peter Klapita. Až tri súboje z prvých piatich odohrajú Trenčania v domácom prostredí. Musia však očakávať, že sa na nich každý bude chcieť vytiahnuť. "" povedal Klapita pre web Slovenského zväzu florbalu. Euro Floorball Cup 2019 sa uskutoční 9.–13. októbra v Malackách, slovenský šampión sa v A-skupine stretne s maďarským tímom SZPK Komárom a nórskym IBK Greaker.AS Trenčín v uplynulej sezóne predviedol spanilú jazdu, keď z ôsmeho miesta v základnej časti extraligy dokráčal až k titulu. Vo finále play off zdolal Tsunami Záhorská Bystrica 3:2 na zápasy. Tsunami sa tak nepodarilo skompletizovať vytúžený majstrovský hetrik a muselo sa uspokojiť s druhým miestom. Záhoráci po prechodnom "azyle" v Stupave budú od novej sezóny hrávať v novej športovej hale v Záhorskej Bystrici. Súťažne ju pokrstia sobotňajším duelom s Nižnou. "povedal slovenský reprezentant a hráč Tsunami Martin Kubovič. Hracia plocha v Záhorskej Bystrici je oproti tej v Stupave šetrnejšia na pohybový aparát pravidelne športujúcich. "" dodal Kubovič. Nižná prišla v lete o niekoľko opôr, najproduktívnejší hráč extraligy Peter Nehila zamieril do českých Otrokovíc, ďalších hráčov vyradili zranenia.Úvodné kolo prinesie aj dve východniarske derby. FK Florko sa predstaví v Spišskej Novej Vsi proti FbC Young Arrows a druhý košický klub FaBK ATU Košice privíta FBC Mikuláš Prešov. 1. FBC Florbal Trenčín hostí v domácom dueli ŠK Lido Prírodovedec.