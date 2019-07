Folkloristi z Diviak nad Nitricou sa volajú menami starých rodičov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Diviaky nad Nitricou 10. júla (TASR) - Nie vlastnými, ale menami svojich starých rodičov sa oslovujú deti z folklórnej skupiny Studnička z Diviak nad Nitricou. Popri využívaní nárečových slov vo svojich vystúpeniach tak zachovávajú odkaz hornonitrianskej obce v minulosti, ktorú mapuje i publikácias podtitulom Knižočka spomienok na hry, jedlá a nárečové slová v Bankách, Diviakoch nad Nitricou, Ješkovej Vsi, Mačove a Somorovej Vsi.načrtla pedagogička a vedúca folklórneho súboru Studnička Alena Hanusová.Spolu s riaditeľkou školy Gabrielou Paulďurovou oslovila Hanusová najstaršiu generáciu z každej časti obce, pamätníkov, ktorí ich pustili do svojich domov a prostredníctvom svojich spomienok sa vrátili 80 až 90 rokov späť. Zo zbierky tradičných vecí z dediny spracovali spolu s deťmi vystúpenie, choreografiu, ktorá sa volá Konečne zo školy a odkazuje na to, že sa diviacki seniori stretávali práve v škole. Deti si tak prostredníctvom choreografie spomienky svojich starých rodičov zvnútornili a prezentovali ich.vysvetlila Hanusová.Preto si podľa nej v Studničke vymysleli, že vždy, keď majú stretnutia raz do týždňa v škole, snažia sa rozprávať tým nárečím, ktoré získali zo zdrojov ich dediny.priblížila.Jedným zo slov, ktoré si deti osvojili a začali ho používať a inde na hornej Nitre sa s ním nestretli, je penicier. Je to nožík rybka.vymenovala pedagogička.S choreografiou Konečne zo školy sa Studnička zapojila do prehliadky detských folklórnych súborov. V regionálnom kole získali deti zlaté pásmo a dostali sa do krajského kola, kde získali strieborné pásmo.