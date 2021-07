Folklórna únia vyhlásila na pondelok Deň národného smútku za folkloristu Kubánku

Kubánka zomrel 19. júla nad ránom vo veku 92 rokov. Choreograf sa narodil 31. októbra 1928 v obci Turo tri dvory v údolí Malej Fatry, ktorá bola v roku 1949 premenovaná na obec Turie. V roku 1932 sa však rodina presťahovala do Liptovských Sliačov, kde aj Kubánka získal základné vzdelanie. V roku 1947 bol prijatý na Lekársku fakultu v Bratislave, no štúdium nedokončil. V tomto období spolu s Pavlom Kertysom a Jurajom Králikom založili tanečnú skupinu Odzemkári, ktorá v spojení s Národopisnou skupinou Živeny vytvorila základ Lúčnice. Kubánka na podnet Pavla Tonkoviča nastúpil v októbri 1949 do SĽUK-u, kde sa mali podieľať na tvorbe druhého programu. V roku 1957 absolvoval štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pre politické dôvody bol v roku 1968 zbavený funkcií v SĽUK-u a v roku 1971 prijal ponuku robiť choreografa v Štátnom súbore pre srbskú ľudovú kultúru (SLA v Budyšíne – Bautzene). Za jeho prácu ho ocenili v roku 1966 cenou Zaslúžilý umelec (1966), v roku 2008 štátnym vyznamenaním Radu Ľudovíta Štúra I. triedy a v roku 2017 Cenou ministerky kultúry.





24.7.2021 (Webnoviny.sk) - Folklórna únia na Slovensku vyhlásila na pondelok 26. júla Deň národného smútku za zosnulého folkloristu Juraja Kubánku. Informoval o tom jej predseda Štefan Zima. Ide o ich prejav úcty, poklony a poďakovania za celoživotné reprezentačné, celospoločensky významné umelecké dielo Jurajovi Kubánkovi.Zima napísal, že v pondelok 26. júla od 11:00 a od 14:00 postoja v minúte ticha. Bude to ako spoluúčasť na poslednej rozlúčke s Kubánkom v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave a Krematóriu v Bratislave.