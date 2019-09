Fond na podporu športu by mohol zabezpečiť rozvoj športujúcej mládeže

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. septembra (TASR) - Fond na podporu športu by mohol byť inštitúciou zabezpečujúcou efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie SR, športu pre všetkých, ale aj pre zdravotne znevýhodnených ľudí. Predstavením návrhu na jeho zriadenie začali poslanci parlamentu šiesty rokovací deň 49. schôdze Národnej rady SR.Podľa predkladateľov sa návrhom z dielne koaličných poslancov napĺňa programové vyhlásenie vlády. Vláda podľa neho zriadi verejnoprávny Fond na podporu športu ako nástroj na centralizáciu zdrojov a kontrolu financovania športu na centrálnej úrovni.uviedli poslanci.Poslanci pokračujú v stredu doobeda v rokovaní o koaličnom návrhu zákona o kompenzačnom príspevku baníkom. Na rad by mala prísť aj debata o novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne poslancov Smeru-SD. Na základe nej by kandidátna listina, ako aj hlasovací lístok v údaji o zamestnaní kandidáta nemuseli obsahovať žiadne vlastné mená ani ich skratky.Poslancov čaká aj niekoľko návrhov zo sociálnej oblasti. Poslanci za Smer-SD Robert Fico a Erik Tomáš napríklad navrhujú zmeniť postup určovania minimálnej mzdy. Stanovenie výšky minimálnej mzdy na rok 2021 by malo byť primárne založené na dohode sociálnych partnerov. Rokovať by plénum malo aj o novele zákona o súdnych poplatkoch, náhradnom výživnom, ako aj o zmenách v Zákonníku práce.