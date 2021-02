Fond na podporu umenia spustil výzvy pre tvorcov umeleckej literatúry a knižnice

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.2.2021 (Webnoviny.sk) - Fond na podporu umenia (FPU) pomôže cez výzvy tvorcom umeleckej literatúry a knižniciam. Ako uviedol na svojej webovej stránke, záujemcovia môžu svoje žiadosti posielať do pondelka 22. februára. O svojej úspešnosti sa uchádzači dozvedia koncom apríla 2021, kedy budú zverejnené výsledky.Na výzvu Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež vyčlenil FPU 70-tisíc eur a pre výzvu Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry 150-tisíc eur. Podpora je pre uchádzačov zriadená vo forme štipendií, ktoré je možné čerpať od júla 2021 do konca júna 2022. Oprávnení žiadatelia môžu žiadať o štipendium na dva mesiace alebo rok. FPU vysvetlil, že výška prideleného či žiadaného štipendia je súčinom počtu mesiacov a mesačnej výšky minimálne mzdy v slovenskom hospodárstve za rok 2019.O dotáciu môžu záujemcovia žiadať vo výzve Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež a Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc. V prípade prvej výzvy môže žiadateľ očakávať podporu vo výške dvetisíc až 65-tisíc eur s tým, že bude spolufinancovať päť percent. Čerpať môžu od 1. júla 2021 do 30. júna 2022. FPU na výzvu vyčlenil 200-tisíc eur. Žiadatelia v druhej výzve môžu očakávať dotáciu vo výške od 1 500 do 40-tisíc eur, avšak spolufinancovanie predstavuje desať percent. Čerpať môžu od januára do konca decembra 2021. Na výzvu je určených 250-tisíc eur.