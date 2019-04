Fontána Nádej na uzdravenie sa stala národnou kultúrnou pamiatkou

Ilustračná snímka.. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 5. apríla (TASR) – Do pamiatkového fondu v územnej pôsobnosti Krajského pamiatkového úradu Nitra pribudla fontána umiestnená v areáli Fakultnej nemocnice Nitra. Národnou kultúrnou pamiatkou sa stalo autobiografické sochárske dielo Túžba po vyzdravení, respektíve Nádej na uzdravenie, ktorého autorom je Elemír József Mészáros.informovali o tom pracovníci Krajského pamiatkového úradu v Nitre.Pieskovcovej soche dominuje podobizeň na boku ležiaceho muža bojujúceho so svojou chorobou. Podobizeň podlieha pre autora charakteristickej štylizácii vychádzajúcej z vlastného subjektívneho videnia a prežívania sveta.Elemír József Mészáros sa dostal k sochárstvu až v neskoršom období svojho života. Neváhal posúvať realistické zobrazenie do expresívnej polohy s cieľom umocniť obsahovú výpoveď diela. Spolu s dielami Júliusa Bártfaya je fontána hodnotným reprezentantom moderného monumentálneho sochárstva medzivojnového obdobia, ktoré sa v Nitre rozvíjalo v kontexte vývinu európskeho sochárstva.