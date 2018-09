Ford pre clá na dovoz ocele a hliníka stratil 1 miliardu dolárov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 26. septembra (TASR) - Clá amerického prezidenta Donalda Trumpa na dovoz kovov do USA tvrdo zasiahli Ford.Druhý najväčší výrobca áut v USA prišiel o zisky vo výške 1 miliardy USD (852 miliónov eur) z dôvodu ciel na dovoz ocele a hliníka, povedal v rozhovore pre Bloomberg TV výkonný riaditeľ Fordu Jim Hackett.Clá na dovoz ocele (25 %) a hliníka (10 %) z viacerých krajín boli prvým krokom v eskalácii obchodnej vojny, ktorá môže zvýšiť ceny tovarov a poškodiť firmy v rôznych odvetviach.Clá prišli v čase, keď sa Ford snaží ozdraviť svoje financie, zvýšiť cenu akcie a investovať do nových technológií.uviedol Hackett. Iróniou podľa neho je, že Ford si väčšinu z nich zaobstaráva aj tak v USA. Dodal, že ak bude obchodná vojna pokračovať, škody budú väčšie.