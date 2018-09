Ford zvoláva v Severnej Amerike do servisov 2 milióny pick-upov

Na archívnej snímke z 13. marca 2015 zamestnanci kontrolujú automobily Ford F-150 v továrni v americkom meste Claycomo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dearborn 6. septembra (TASR) - Ford zvoláva v Severnej Amerike do servisov približne 2 milióny pick-upov. Dôvodmi sú problémy s bezpečnostnými pásmi. Zvolávacia akcia sa týka predajného hitu F-150, konkrétne dvoch modelových variantov vyrábaných v rokoch 2014 až 2018, uviedla druhá najväčšia automobilka v USA.Podľa Fordu existuje nebezpečenstvo nadmerného iskrenia pri nastavovaní a zapínaní bezpečnostného pásu na predných sedadlách, čo znamená nebezpečenstvo požiaru. Automobilka vie o 17 správach o dyme a ohni v USA a o 6 v Kanade, pri ktorých však nedošlo k žiadnym nehodám ani zraneniam.Problém sa má vyriešiť bezplatnou opravou v servisoch zmluvných predajcov. Zvolávacia akcia sa týka predovšetkým USA, kde by sa do servisov malo dostaviť 1,6 milióna áut. V Kanade sa to dotkne 340.000 a v Mexiku 36.780 vozidiel.Dôvodom zvolávania sú sťažnosti majiteľov, ktoré viedli k vyšetrovaniu úradu pre bezpečnosť cestnej premávky (NHTSA).