Formula 1 sa po štyroch dekádach vráti do Las Vegas, súčasťou mestskej trate bude slávny Strip

Trať povedie medzi hotelmi a kasínami

Preteky by mali byť v sobotu

31.3.2022 (Webnoviny.sk) - Kalendár motoristickej F1 sa opäť rozšíri o nové podujatie. V nasledujúcej sezóne do neho pribudnú preteky na okruhu v americkom Las Vegas. Mestská trať Nevada Neon doplní tohtoročnú zámorskú dvojičku - Austin a Miami.Piloti podľa očakávania nebudú chýbať ani na slávnom "stripe". Vedenie seriálu vo svojom stanovisku potvrdilo dĺžku zmluvy na tri roky. Do Las Vegas sa F1 vracia po štyroch dekádach, predtým sa tam jazdili preteky v rokoch 1981 a 1982.Okruh bude mať štrnásť zákrut, dĺžku 6,12 kilometra a kľukatiť sa bude pomedzi slávne hotely a kasína mesta v Nevade. Podujatie sa uskutoční v novembri 2023, pričom sa hovorí o tom, že pripadne na americký deň vďakyvzdania, teda 24. november.Novinky verejnosti oznámili výkonný riaditeľ Liberty Media Greg Maffei a prezident F1 Stefano Domenicali "Ikonické Las Vegas a Formula 1 ako vrchol motoristického športu sú dokonalým spojením rýchlosti a pôvabu. Nemôžem sa dočkať spolupráce s našimi novými partnermi v snahe vytvoriť veľkolepé podujatie. Potenciál Formuly 1 bol v posledných rokoch dobre preukázaný a VC Las Vegas ho len posunie na ďalšiu úroveň,“ povedal Maffei."Toto je neuveriteľný moment pre Formulu 1, ktorý dokazuje obrovskú príťažlivosť a rast nášho športu. Las Vegas je destinácia známa po celom svete pre svoje vzrušenie, pohostinnosť a samozrejme slávny Las Vegas Strip. Neexistuje lepšie miesto pre preteky Formuly 1 ako globálne hlavné mesto zábavy a my sa už nevieme dočkať až sem v budúcej sezóne budeme môcť prísť,“ dodal Domenicali.Zaujímavosťou je určite aj to, že preteky by sa mali namiesto nedele konať už v sobotu večer miestneho času, v Európe teda v noci zo soboty na nedeľu.