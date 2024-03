Forró podporí v druhom kole Pellegriniho, Korčokove gestá nepovažuje za úprimné (video)

Pellegrini je najvhodnejšou voľbou

Diskutovali o dvojakom občianstve

Korčok neplnil sľuby

27.3.2024 (SITA.sk) - Predseda Maďarskej aliancie Krisztián Forró podporí v druhom kole prezidentských volieb Petra Pellegriniho . Informoval o tom na spoločnej tlačovej besede s Pellegrinim ( Hlas-SD ), ktorá sa uskutočnila v priestoroch Národnej rady SR „Z vnútorného presvedčenia si myslím, že momentálne, za súčasných podmienok a v súčasnej situácii, je pán Pellegrini najlepšou voľbou pre Slovensko ako prezident SR," vyjadril sa. Apeloval na voličov, aby podporili Pellegriniho.Neúspešný prezidentský kandidát Forró pripomenul, že jeho cieľom v kampani bolo okrem iného zviditeľniť maďarskú komunitu a jej problémy. Pripomenul i tri problematiky, ktoré akcentoval v kampani, a to problémy národnostných menšín, nielen maďarskej, ďalej to, aby regióny, v ktorých dominuje maďarská menšina, neboli odsunuté, a tiež to, že je za dobré vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom.Dodal, že i na základe týchto faktorov sa rozhodoval, koho podporiť v druhom kole prezidentských volieb, rovnako zavážili aj jeho rozhovory s obyvateľstvom v regiónoch, ktoré podľa neho vyjadruje obavy z konfliktu na Ukrajine.S Pellegrinim podľa Forróa diskutovali napríklad o problematike dvojakého občianstva, v tejto oblasti ale zatiaľ riešenie nenašli. Podotkol, že všetky problémy nemožno vyriešiť počas troch dní a je rád, že o tom vôbec diskutujú.„Dostali sme prísľub, že ak má naša komunita problémy alebo otázky, ktoré treba riešiť, budeme mať možnosť tieto otázky a problémy prezentovať," vyjadril sa Forró. Dodal, že s Pellegrinim sa zhodujú i na tom, že v prípade konfliktu na Ukrajine je potrebné čo najskôr začať mierové rokovania.Forró tiež zrušil plánované stretnutie s občianskym kandidátom na prezidenta Ivanom Korčokom . Korčok informoval, že stretnutie bolo naplánované na štvrtok 28. marca, no Forró ho zrušil a vyjadril sa, že je podľa neho už bezpredmetné.„Mrzí ma, že pán Forró ani len nedal šancu tomu, aby si vypočul moju prezidentskú víziu, ktorú ponúkam aj maďarským spoluobčanom," skonštatoval občiansky kandidát. Forró sa vyjadril i k zrušeniu spomínaného stretnutia a uviedol, že rozhodnutie podporiť Pellegriniho považuje za najvhodnejšie.„V prípade pána Korčoka, vieme dobre, že mal možnosť spraviť ústretové kroky voči našej komunite. Nespravil tak napriek tomu, že permanentne je v blízkosti vládnych garnitúr," myslí si Forró.Dodal, že Korčok mal podľa neho možnosť splniť sľuby, ktoré teraz dáva, no nespravil tak a on osobne jeho gestá nepovažuje za úprimné. V prípade Pellegriniho to tak podľa neho nie je.