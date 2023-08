Forsterová nezvládla svoj debut na MS: Neviem, čo sa stalo

Slovenská atlétka Viktória Forsterová nepostúpila na MS v Budapešti do semifinále v behu na 100 m prek. V II. rozbehu obsadila predposledné 8. miesto časom 13,47 s. Za svojím najlepším časom sezóny 12,72 zo zlatého behu na univerziáde v Čcheng-tu výrazne zaostala. Dôvodom bol predovšetkým zlý nábeh na prvú prekážku, pred ktorou výrazne zadrobčila a nedostala sa do tempa.





MS v Budpešti - 100 m prek. žien:

Dvadsaťjedenročná debutantka na svetovom šampionáte obsadila konečné 40. miesto. "Neviem, čo sa stalo. V rozcvičke som sa cítila dobre. Lenže potom zaznel výstrel a mne zrazu nevyšiel krok na prvú prekážku. Potom som sa snažila zabojovať, ale už to bolo zbytočné. Bohužiaľ, je to tak, ako to je. Musím ísť ďalej," povedala smutná Forsterová pre RTVS.Najrýchlejší čas v rozbehu dosiahla Kendra Harrisonová. Američanke sa podarilo dokonca vylepšiť svetový výkon roka na 12,24.





II. rozbeh:

1. Nia Aliová (USA) 12,55 s,

2. Pia Skrzyszowská (Poľ.) 12,65,

3. Luca Kozáková (Maď.) a Marione Fourieová (JAR) obe 12,71,...

8. Viktória FORSTEROVÁ (SR) 13,47