Forsterová zlepšila rekord SR na 100 m prekážok, Volko 4. na stovke

Slovenská atlétka Viktória Forsterová zlepšila na mítingu Zlatá tretra v Ostrave slovenský rekord na 100 m prekážok na 12,82 s. Šprintér Ján Volko obsadil na stovke štvrté miesto časom 10,25 s.





Forsterová utvorila rekord v B-behu, ktorý vyhrala, a zo svojho doterajšieho národného maxima stiahla šesť stotín. Dvadsaťjedenročná zverenka Katríny Adlerovej sa dostala na tretiu priečku tohtoročných európskych tabuliek v kategórii do 23 rokov a potvrdila výkonnosť pred ME tejto vekovej kategórie, ktoré sa uskutočnia od 13. do 16. júla vo fínskom Espoo. "Ani neviem, čo sa to stalo. Hneď, ako som započula štartový výstrel, len som bežala ako o dušu. Neriešila som vôbec nič, či bola predo mnou prekážka alebo nie. A ono to vyšlo skvele. Neskutočne ma motivovalo, že som mala vedľa seba Ditu Kambundjiovú, lebo onedlho budú ME do 23 rokov a okrem nej sa mi v priebehu zopár dní podarilo zmerať si sily s oboma dievčatami z najvyšších priečok tabuliek, keďže 18. júna v Poznani som bežala i s Poľkou Skrzyszowskou. Dnešný rekord iba potvrdil, že sme na dobrej ceste v príprave na ME v Espoo," citoval ju portál atletika.sk. Druhá slovenská prekážkarka Stanislava Škvarková finišovala štvrtá za 13,29 sekundy.Volko potvrdil stúpajúcu formu a časom 10,25 zaostal len o stotinku za svojím sezónnym maximom z EH v Chorzówe. Stovku vyhral Juhoafričan Akani Simbine za 9,98 pred halovým majstrom Európy 2023 na 60 m Samuelem Ceccarellim z Talianska (10,15) a olympijským šampiónom na 200 m z Tokia 2021 Kanaďanom Andrewom de Grassem (10,21). V behu na 400 m prekážok finišovala Daniela Ledecká siedma a slovenský výkon roka z EH v Chorzówe stiahla o dve desatinky z 57,83 na 57,63. Zvíťazila Britka Jessie Knightová časom 54,96.

hlavný program:



ženy:



100 m prek - B-beh (-0,1): 1. Viktória Forsterová (SR) 12,82 – rekord SR, 2. D. Kambundjiová (Švajč.) 12,99, 3. Christofiová (Cyprus.) 13,04, 4. Stanislava Škvarková 13,29



400 m prek.: 1. Knightová (V. Brit.) 54,96,... 7. Daniela Ledecká (SR) 57,63







muži:



100 m: 1. Simbine (JAR) 9,98, 2. Ceccarelli (Tal.) 10,15, 3. de Grasse (Kan.) 10,21, 4. Ján Volko (SR) 10,25