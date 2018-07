FORTUNA LIGA: Ďalší Slovák v Serii A, Mráz prestúpil do FC Empoli

Samuel Mráz, archívna snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Žilina 3. júla (TASR) - Samuel Mráz prestúpil z MŠK Žilina do najvyššej talianskej futbalovej súťaže. Mládežnícky reprezentant Slovenska a najlepší strelec uplynulého ročníka Fortuna ligy podpísal s nováčikom FC Empoli zmluvu do 30. júna 2022.Odchovanec senickej futbalovej akadémie prišiel pod Dubeň počas zimnej prípravy v roku 2017. Za Žilinu nastúpil na 52 stretnutí, v ktorých strelil 25 gólov a v sezóne 2016/2017 získal titul. V uplynulom ročníku zaznamenal 21 gólov a získal streleckú korunu.povedal pre oficiálnu stránku klubu športový manažér Karol Belaník.Pred pár týždňami zamieril do ACF Fiorentina ďalší Žilinčan Dávid Hancko.