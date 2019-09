FORTUNA LIGA: Disciplinárka SFZ sa zaoberá Slovanom i Trnavou

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 20. septembra (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) začala konanie proti ŠK Slovan Bratislava v súvislosti so stretnutím 8. kola Fortuna ligy s FC Spartak Trnava (2:0). Klub žiada do 24. septembra o písomné stanovisko k hrubému nešportovému správaniu divákov domácich, ako aj o presnú identifikáciu tých, ktorí vbehli na hraciu plochu a fyzicky napadli kapitána hostí Bogdana Mitreu.DK SFZ žiada tiež o predloženie Organizačného a návštevného poriadku klubu a predvoláva zástupcu, hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra klubu na svoje zasadnutie 26. septembra o 16.00 h v sídle zväzu. Disciplinárka sa zaoberá aj Spartakom, od ktorého žiada písomné stanovisko k vulgárnym pokrikom, použitiu pyrotechniky s následným prerušením stretnutia a k hrubým urážkam SFZ a prezidenta SFZ.Anglický obranca AS Trenčín Cole Desmond Kpekawa, ktorý spôsobil Matejovi Trusovi z Michaloviec dvojitú zlomeninu pravej nohy, má pozastavený výkon športu na šesť mesiacov za kopnutie súpera zozadu nadmernou silou v súboji o loptu s dlhodobým zranením. Informovala o tom oficiálna stránka SFZ.