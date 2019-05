Fortuna liga: FK Senica si pripísala piate víťazstvo za sebou

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

ŠKF iClinic Sereď - MFK Zemplín Michalovce 2:2 (1:1)



Góly: 2. Lačný, 55. Baez – 15. Kolesár, 90.+2 Zacharkiv. Rozhodovali: Marhefka – Ádám, Vitko, ŽK: Lačný, Iván – Carrillo, Mavretič, Casado, Sulley, ČK: 67. Casado (Michalovce) po 2. ŽK, 354 divákov



Sereď: Nwolokor – Dybala (46. Sus), Michalík, Ba, Hučko – Bilas, Baez – Morong, Špehar (78. Kuzma), Iván – Lačný (65. Pankaričan)



Michalovce: Kira – Rota, Carrillo, Beskorovajnyj, Mitrano – Casado – Danko (58. Turik), Mavretič – Kountouriotis, Sulley, Kolesár (78. Zacharkiv)

FK Železiarne Podbrezová – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 0:1 (0:0)



Gól: 80. Ďubek (z 11 m). Rozhodovali: Smolák – Pozor, Bobko, ŽK: Paraj, Podstavek, Viazanko – Asanovič, Kwin, Grozdanovski, 921 divákov



Podbrezová: Vantruba – Obročník, Podstavek, Kiwior, Oravec (83. Pavúk) – Viazanko, Paraj – Ďatko, Špyrka (61. Halgoš), Hlohovský – Leško (73. Wiezik)



ViOn: Chovan – Brašeň, Asanovič, Kwin Amban, Chren – Válovčan (90.+2 Práznovský), Duga (89. Karlík), Grozdanovski, Kelez (64. Orávik) – Ďubek – Dočekal

Hlasy:

Vladimír Veselý, tréner Podbrezovej: "Mrzí ma, že sme znovu prehrali. Súper bol maximálne efektívny, mal jednu strelu na bránku a dal z nej gól. Bola to asi piata penalta proti nám v jarnej časti. Chceli sme hrať rýchlejšie, kolmejšie hore, vypracovali sme si dosť štandardných situácií, na môj vkus až veľa, ale, žiaľ, sme sa absolútne z nich nepresadili. Chýbal nám dôraz v pokutovom území. V závere za stavu 0:1 sme ešte mali dve dobré možnosti, či už Paraj alebo Hlohovský, ale nevyužili sme ich. Nie sme teraz v jednoduchej situácii, no stále veríme, že sa zachránime, hrá sa ešte o deväť bodov."



Karol Praženica, tréner ViOn: "Sme veľmi šťastní a spokojní s výsledkom. Do zápasu sme nevstúpili dobre, súper nás pritlačil cez štandardné situácie, mal nejaké závary pred našou bránkou. Potom sme hru vyrovnali, hrozili sme z protiútokov. Druhý polčas sa hral zväčša po našu šestnástku, domáci mali nebezpečné opäť najmä štandardky, mali na to prispôsobených vysokých hráčov. Napokon sme dali my ten víťazný a veľmi dôležitý gól. Ak by sme tento duel prehrali, bolo by to pre nás z hľadiska vývoja tabuľky veľmi zlé. Zvládli sme tento duel, získali sme tri body, no musíme ich potvrdiť aj v ďalšom stretnutí."



Tomáš Ďubek, autor jediného gólu: "Každý zápas je dôležitý, aj tento bol, potvrdilo sa to. Predtým nám body ušli, ale teraz sme to zvládli a dali sme víťazný gól. Premenil som penaltu, vždy si poviem dopredu, kde ju chcem dať a už potom nešpekulujem. Buď to padne alebo nepadne. Dnes to padlo a mohli sme byť po zápase šťastní. Stále nás však čaká boj o dôležité body. Verím, že nám táto výhra psychicky pomôže."



FK Senica - FC Spartak Trnava 2:0 (0:0)



Góly: 81. Kay, 90.+2 Ramirez. Rozhodovali: Chmura - Hrčka, Hrmo, ŽK: Lovat (Trnava), 1216 divákov



Senica: Taborda – Kay, Dias, Krč - Klapan, El Moudane, Petshi (67. Zezinho), Tešija (60. Dangubič), Deretti - Ramirez, Castaneda (85. Otrísal)



Trnava: Bolek - Turňa, Abena, Košút, Lovat (69. Markoski) - Sloboda - Hing-Glover, Janečka, Čonka - Depetris, Yilmaz (62. Pekár)

Hlasy:

Ricardo Cheu, tréner FK Senica: "Vedeli sme, že nás čaká náročný zápas proti víťazovi pohára. Trnave gratulujem k poháru. Vedeli sme, že ak budeme hrať s vysokou intenzitou, vyhráme tento zápas. Trnava hrala počas týždňa finále, povedal som hráčom, aby sme hrali rýchlejšie a ak neskórujeme v prvom polčase, určite sa to podarí v druhom. Cítim, že sme vyhrali zápas vďaka zmene taktiky cez prestávku a takisto striedaniami. V druhom polčase sme si utvorili viac šancí. Neodohrali sme najlepší zápas, no zaslúžili sme si zvíťaziť. Získali sme tri body a sme opäť bližšie k nášmu cieľu. Víťazstvo venujem všetkým ľuďom v klube a mojim hráčom. Želám si, aby sme takto pokračovali aj naďalej."



Michal Ščasný, tréner FC Spartak Trnava: "Zápas sa mi hodnotí zle, nezvládli sme ho výsledkovo a bodovo. Prvý polčas to bol medzišestnástkový futbal, veľa pokazených prihrávok a strát. Druhý polčas sa to striedalo, Senica a rovnako aj my sme si vypracovali nejaké šance. Senica neskôr začala rýchlejšie kombinovať, my sme sa zatlačili pred vlastnú šestnástku, boli sme pod tlakom a inkasovali sme gól. Gratulujem Senici k víťazstvu."

AS Trenčín - FC Nitra 1:4 (1:1)



Góly: 9. Čatakovič – 34. Fabiš, 63. Bilovský, 66. Chobot, 79. Charizopulos. Rozhodovali: Očenáš – Štrbo, Tomčík, ŽK: Čatakovič – Vestenický, Fabiš, 339 divákov



Trenčín: Šemrinec – Slávik, Laczkó (66. Corryn), Skovajsa, Yem – Lamine (60. Ubbink) – Van Arnhem, Zubairu – Bukari, Čatakovič, Roguljič



Nitra: Pindroch – Kuník (58. Charizopulos), Farkaš, Niba, Šurnovský – Bilovský, Machovec (53. Kóňa) – Fabiš, Vestenický, Chobot (86. Štefanec) – Fábry

