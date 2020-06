Fortuna liga je späť, Slovan je po reštarte krôčik od titulu

Náročný návrat

Skupina o udržanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.6.2020 - Sobotňajší podvečer priniesol reštart najvyššej slovenskej futbalovej súťaže po dlhej 97-dňovej pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu. Vo Fortuna lige do konca sezóny 2019/2020 odohrajú spolu päť kôl nadstavby, no už v nedeľu večer môže byť definitívne rozhodnuté o majstrovskom titule.Líder tabuľky ŠK Slovan Bratislava totiž v sobotu na vlastnom trávniku zdolal MFK Ružomberok 1:0 gólom slovinského legionára Žana Medveda v závere stretnutia a ziskom troch bodov sa výrazne priblížil k majstrovskej definitíve.Ak v nedeľu večer futbalisti MŠK Žilina v súboji proti Spartaku Trnava v domácom prostredí nezabodujú, umožnia v bratislavskom klube oslavy. Duel sa hrá o 18.00 h."Tešíme sa z víťazstva i z návratu ligového futbalu. Hráči išli na maximum, vo finálnej fáze však musíme byť presnejší a viac si veriť, kvalitu máme veľkú, no treba to potvrdiť. Som rád, že sa opäť ukázal charakter mužstva. Neustále sme šli za víťazstvom a v závere sme to zlomili. Takýmito zápasmi sa vyhráva súťaž," zhodnotil po súboji kouča Slovana Ján Kozák mladší podľa klubového webu.V skupine o titul zvládli svoj prvý súboj po dlhej pauze aj hráči Dunajskej Stredy, ktorí si poradili s Michalovcami hladko 5:0. "Po mesiacoch bez zápasov bolo veľmi náročné znovu začať hrať futbal, no som hrdý na svoj tím, ako to zvládol. Máme za sebou náročné dva týždne, ktoré sme spolu absolvovali. Úvod nebol z našej strany tak jednoznačný. Potom sme spravili zmeny a boli sme čoraz lepší," poznamenal po hladkom triumfe nemecký kouč domáceho kolektívu Bernd Storck, ktorý tím prevzal na prelome mája a júna.V skupine o udržanie sa prehrali obe družstvá najviac "namočené" do zostupu. FK Pohronie v Žiline podľahol Trenčínu 0:4, no na predposlednú Nitru stráca stále len tri body, keď tím spod Zobora prehral v Zlatých Moravciach 1:2.Domáci si ziskom troch bodov zaistili fortunaligovú definitívu aj pre sezónu 2020/2021. Od dua Pohronie, Nitra sa o jeden bod vzdialila Sereď, ktorá remizovala so Senicou 1:1."Keď má Trenčín svoj deň, tak na umelej tráve má obrovskú kvalitu. Keď im necháte trochu viac priestoru ako my, tak to aj vyzerá. Psychika pracuje a my sme dostali rýchly gól. Oni nám v podstatne nepožičali loptu. Keď si k tomu človek v hlave uvedomí, že hráme o záchranu, tak je to veľmi náročné," povedal po súboji smutný kapitán FK Pohronie Lukáš Pellegrini.