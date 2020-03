Fortuna liga má za sebou základnú časť, Čierny Peter zostal v rukách futbalistov Trenčína

DAC na jar bez výhry

Nitra pokorila Senicu



Fortuna liga 2019/2020



záverečné 22. kolo základnej časti - sobota



ŠKF iClinic Sereď - MŠK Žilina 0:3 (0:2)

Góly: 41. Ďuriš, 45. Kurminowski, 60. Vallo, ČK: 87. Michalík (Sereď) po 2. ŽK



FK DAC Dunajská Streda - FC Spartak Trnava 0:1 (0:1)

Gól: 14. Sobczyk, ČK: 59. Turňa (Trnava)



FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble - AS Trenčín 2:0 (1:0)

Góly: 22. Sloboda, 50. Švec



FK Senica - FC Nitra 0:3 (0:0)

Góly: 46. Vrábel, 50. Ristovski, 90.1 Chobot, ČK: 81. Addo (Senica)



ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 1:0 (0:0)

Gól: 88. Ratao



MFK Zemplín Michalovce - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:0 (0:0)

Gól: 51. Sidibé



7.3.2020 (Webnoviny.sk) - Základná časť futbalovej Fortuna ligy 2019/2020 vyvrcholila v sobotu kompletným 22. kolom. S výnimkou duelu ŠKF iClinic Sereď MŠK Žilina , v ktorom sa na ihrisku v Nitre presadili favorizovaní hostia v pomere 3:0, mohli ďalšie zápasy prehovoriť do rozlúštenia postupovej tajničky do skupiny o 1. - 6. miesto.V hre boli ešte tri miestenky do "hornej šestky", ktoré napokon získali hráči Spartaka Trnava MFK Ružomberok a pridali sa k triu už s istotou Slovan Bratislava , MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda MFK Ružomberok dlho odolával bratislavskému lídrovi, ale Slovan napokon vďaka gólu Rataa z 88. min vydoloval víťazstvo 1:0. Ružomberčania však nemuseli smútiť, lebo AS Trenčín nevyužil ponúknutú šancu, aby ich predstihol. Trenčania totiž podľahli na pôde FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 0:2 a klesli na prvú nepostupovú 7. pozíciu.Spartak Trnava potvrdil svoju účasť medzi elitou výhrou 1:0 na ihrisku Dunajskej Stredy, ktorú mu zaistil Sobczyk. DAC neuspel ani vo svojom štvrtom vystúpení v jarnej časti.Výhodu domáceho prostredia zužitkovali aj futbalisti Michaloviec, ktoré si poradili s FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa zásluhou presného zásahu Sidibého z úvodu druhého polčasu. Senicu , ktorá mala tiež teoretickú šancu na prienik medzi šesť najlepších mužstiev, pripravila o jarnú nezdolanosť Nitra . Tím spod Zobora vyhral na Záhorí s prehľadom 3:0 a získal dôležité tri body do bojov o záchranu.Po základnej časti sa liga rozdelí na dve nadstavbové skupiny. Najlepšia šestica tímov bude bojovať o titul, zvyšné mužstvá budú súperiť o konečné umiestnenie či udržanie sa medzi slovenskou elitou.