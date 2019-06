FORTUNA LIGA: Mance odišiel z Trenčína do Osijeku

Antonio Mance, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 21. júna (TASR) - Chorvátsky futbalový útočník Antonio Mance definitívne opúšťa slovenský fortunaligový klub AS Trenčín. Po polročnom hosťovaní vo francúzskom FC Nantes prestúpil do chorvátskeho NK Osijek.Dvadsaťtriročný rodák z Rijeky odohral v drese Trenčína 52 stretnutí a strelil 21 gólov. Pamätným zostane najmä dvojzápas proti Feyenoordu Rotterdam v treťom predkole Európskej ligy UEFA 2018/2019, v ktorom Trenčanom vystrieľal štyrmi gólmi postup. Osijek je tretí tím minulého ročníka najvyššej chorvátskej súťaže a účinkovať bude v EL. Informoval oficiálny web AS.