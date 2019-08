FORTUNA LIGA: Múdry podpísal profesionálnu zmluvu s MFK Ružomberok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ružomberok 23. augusta (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista MFK Ružomberok podpísal profesionálnu zmluvu s devätnásťročným Timotejom Múdrym. Mládežnícky reprezentant SR sa Liptákom upísal na štyri roky.Perspektívny stredopoliar začínal s futbalom v Spišskom Hrušove, jeho ďalšie kroky smerovali do Spišskej Novej Vsi a odtiaľ do Prešova. V júli 2018 prestúpil do Ružomberka, kde najskôr hrával za starší dorast a teraz je stabilnou súčasťou B-mužstva. Informoval oficiálny web MFK.