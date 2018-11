Fortuna Liga: Obranca Sluka predĺžil zmluvu v Žiline do roku 2022

Na snímke hráči MŠK Žilina Branislav Sluka a Michal Škvarka. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 20. novembra (TASR) - Vedenie slovenského futbalového klubu MŠK Žilina sa počas reprezentačnej prestávky dohodlo na predĺžení zmluvy so svojím odchovancom a aktuálnym mládežníckym reprezentantom Slovenska Branislavom Slukom. Ten podpísal so šošonmi novú zmluvu s platnosťou do 30. júna 2022.Odchovanec Akadémie MŠK Žilina si prešiel takmer všetkými vekovými kategóriami a aktuálne je už pevnou súčasťou prvého tímu trénera Jaroslava Kentoša.citoval klubový web 19-ročného ľavého obrancu, ktorý v aktuálnej sezóne odohral spolu 16 stretnutí a v súboji proti Ružomberku si pripísal aj svoj premiérový gól za prvý tím MŠK.