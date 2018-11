FORTUNA LIGA: Obrancovi FC Nitra Nibovi udelili dištanc na 4 týždne

Na archívnej snímke zľava hráč Nitry Macdonald Niba, hráč Trnavy Marvin Egho a hráč Nitry Márius Charizopulos Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 16. novembra (TASR) - Obranca FC Nitra Macdonald Ngwa Niba má pozastavenú športovú činnosť na štyri týždne. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) ho potrestala za hrubé nešportové správanie v dueli 15. kola Fortuna ligy s ŠK Slovan Bratislava (1:2).Dvadsaťštyriročný Kamerunčan podľa verdiktu DK SFZ úmyselne udrel súpera do tváre v prerušenej hre a odkopol fľašku s vodou na hraciu plochu. V zápase za to dostal červenú kartu. Vyhrotený duel sa skončil predčasne aj pre útočníka hostí Andraža Šporara a domáceho Tomáša Kóňu. Po dvoch žltých a následnej červenej karte majú Šporar aj Kóňa pozastavenú činnosť na jedno súťažné stretnutie.Na základe správy delegáta zápasu, oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie začala DK SFZ takisto disciplinárne konanie voči FC Nitra a žiada klub o písomné stanovisko k hrubému nešportovému správaniu divákov (vulgárne pokriky) a nedostatočnú usporiadateľskú službu (umožnenie prinesenia a použitia pyrotechniky) počas súboja so Slovanom. Zároveň žiada o stanovisko vo veci fyzického napadnutia diváka skupinou fanúšikov hostí po stretnutí v areáli štadióna, poškodenia majetku štadióna a identifikáciu osôb, a to do 20. novembra 2018.DK SFZ začala disciplinárne konanie aj voči ŠK Slovan Bratislava a žiada klub o písomné stanovisko k hrubému nešportovému správaniu divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky, poškodenie zariadenia štadióna, vhodenie plastových pohárov na hraciu plochu, zasiahnutie hráča domácich Andreja Fábryho plastovým pohárom s pivom do oblasti tváre a fyzické napadnutie diváka v areáli štadióna) počas duelu v Nitre, tiež do 20. novembra 2018. DK zároveň žiada Slovan o presnú identifikáciu diváka hostí ako aj o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku. Informáciu priniesol SFZ v úradnej správe č. 20.