Fortuna liga sa plánuje dohrať do konca júna, ďalší postup bude známy po internej diskusii

17.3.2020 (Webnoviny.sk) - Ukončenie všetkých európskych futbalových súťaží, vrátane slovenskej Fortuna ligy, je naplánované najneskôr do 30. júna 2020. Taký je jeden zo záverov utorkovej mimoriadnej videokonferencie, ktorú zvolala Európska futbalová únia (UEFA) v súvislosti s pandémiou koronavírusu za účasti zástupcov 55 národných asociácií, Európskej asociácie klubov (ECA), Európskych líg (EL) a FIFPRO Europe.UEFA okrem iného iniciovala vytvorenie dvoch pracovných skupín. Prvá, zložená z dvoch zástupcov UEFA, dvoch Európskej asociácie klubov (ECA) a dvoch Európskych líg (EL), sa bude zaoberať zmenami v kalendári.Druhá bude riešiť ekonomické a právne dôsledky prijatých rozhodnutí. "Trvalo to asi 45 minút, UEFA prezentovala svoje názory a potom vystúpili niektoré asociácie, ktoré súhlasili s víziou prezentovanou UEFA. Žiadna z asociácií, ktoré sa prihlásili do diskusie, nemala námietky. Nehlasovalo sa. Z môjho pohľadu je rozhodnutie UEFA logické, pretože daný model UEFA je vzhľadom na situáciu v Európe racionálny," povedal generálny sekretár SFZ Peter Palenčík, citoval ho web fortunaliga.sk.Vedenie najvyššej slovenskej súťaže v tejto súvislosti ubezpečuje, že "jednoznačný cieľ je dohrať Fortuna ligu v stanovenom termíne. Po internej diskusii v rámci Únie ligových klubov a koordinácii s pracovnou skupinou na európskej úrovni budeme verejnosť informovať o nasledujúcich krokoch."