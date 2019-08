FORTUNA LIGA: Slovan deklasoval Zlaté Moravce

Na snímke zľava David Strelec (Slovan) a Branislav Pindroch (Zlaté Moravce) v zápase 4. kola Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava - FC ViOn Zlaté Moravce v Bratislave 10. augusta 2019. Foto: TASR Foto: TASR

ŠK Slovan Bratislava - FC ViOn Zlaté Moravce 4:0 (1:0)



Góly: 35. Holman, 48. Suchockij, 65. Nono, 84. Strelec (z 11 m), ŽK: Rabiu, De Kamps, Apau - Kovaľ, Grozdanovski, rozhodovali: Ochotnický - Bobko, Žákech, 4520 divákov



Zostavy:



ŠK Slovan: Greif – Apau, Bajrič, Guzmics, Suchockij – Nono (80. Ratao), Rabiu - Daniel, Holman (43. De Kamps), Čavrič (67. Moha) - Strelec



FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble: Pindroch – Brašeň, Pintér, Asanovič, Chren - Válovčan, Tóth (64. Richtárech), Grozdanovski, Kovaľ - Ďubek - Tkáč (5. Silvio Rodrigues, 54. Orávik)

MFK Ružomberok – MŠK Žilina 2:3 (0:3)



Góly: 54. Takáč, 58. Kostadinov - 3. Sluka, 27. Bernát, 40. Boženík. Žlté karty: 14. Kostadinov, 72. Takáč (75. Novotný) - 14. Kaša.



Červená karta: 60. Kaša.



Rozhodoval: Kráľovič – 1654 divákov.



Ružomberok: Krajčírik - Čurma, J. Maslo, Jonec (46. Brenkus), Madleňák (81. T. Bobček) – Qose, Twardzik – Kostadinov, Takáč, Regáli – Gerec.



Žilina: Holec – Tomič, Kaša, Králik, Sluka – Káčer, Pečovský (65. Diaz) – Jánošík (78. Kiwior), Bernát (62. Minárik), Demiri – Boženík.

AS Trenčín - DAC 1904 Dunajská Streda 2:1 (0:1)



Góly: 54. Zubairu 90.+ Čataković - 19. Vida. Rozhodovali: Glova - Somoláni, Jánošík, ŽK: Zubairu, Šulek - Ramirez, Ronan, Kružliak, 663 divákov



Trenčín: Šemrinec - Ligeon (80. Slávik), Šulek, Kleščík, Julien - Zubairu, Koolwijk - Roguljič (64. Čataković) - Bukari (90+ Kadák), Depetris, Comvalius



Dunajská Streda: Jedlička - Koštrna, Oravec, Kružliak, Blackman - M. Vida - K. Vida, Ronan - Abdulrahman, Divković (68. Fábry) - Ramirez (46. Čmelík)

MFK Zemplín Michalovce - FK Senica 3:0 (3:0)



Góly: 9. Trusa, 27. Carrillo, 43. Žofčák. Rozhodoval: Gemzický, ŽK: Krč, ČK: Trusa, 1621 divákov.



zostavy a striedania:



MFK Zemplín Michalovce: Kira - Rota, Carrillo, Červak, Vojtko - Popovic, Turík (83. Mavretič), Savvidis, Žofčák (87. Hovhannisyan), Kountouriotis (64. P. Kolesár) - Trusa



FK Senica: Taborda - Didiba, Dias, Baumgartner (34. Ramirez), Klapan - Yenne, Krč, Cvek, El Moudane - Sulley, Castaneda (74. Addo)



FC Nitra – ŠKF iClinic Sereď 3:2 (1:0)



Góly: 30. Chobot, 49. Ristovski, 67. Ristovski (z 11 m) – 75. Špehar, 78. Jureškin. Rozhodovali: Sedlák - Hancko, Perát, ŽK: Fábry, Faško - Ventúra, Michalík, Ba, ČK: 90.+ Ba po druhej ŽK, 874 divákov



Nitra: Šípoš – Kuník, Podhorin, Farkaš, Magda – Vrábel (59. Dubeň), Faško – Šefčík (89. Fabiš), Gatarić, Chobot – Ristovski (79. Fábry)



Sereď: Iliev – Sus, Michalík (73. Slaninka), Ba, Hučko – Lukáčik (51. Matheus Do Amaral Olavo), Ventúra – Cleber Silva Nascimento (62. Jureškin), Pankarićan, Iván – Špehar



Ružomberok 10. augusta (TASR) - Slovanisti nastúpili bez viacerých opôr, Šporar či Božikov nefigurovali na súpiske, Moha bol iba na lavičke náhradníkov. Zápas nemal v úvode vysoké tempo, domáci kontrolovali priebeh, súpera takmer nepustili k lopte. Prvú väčšiu príležitosť si vypracovali po 15 minútach, Strelec prihral v pokutovom území Holmanovi, jeho strelu však vyrazil Pindroch na žrď.V 28. minúte začal akciu Strelec, jeho center sklepol Villar na Čavriča, opäť sa však blysol brankár Zlatých Moraviec. Hostia sa sústredili najmä na obranu, do útoku sa dostávali najmä po stratách Slovana, narážali však na slabú presnosť v koncovke. "Belasí" napokon zúročili svoju prevahu v 35. minúte. Daniel prenikol z pravej strany, poslal prihrávku pod seba do šestnástky a Holman bez ťažkostí otvoril skóre duelu.Domáci mohli vzápätí pridať druhý zásah, ale Strelec po dobrej individuálnej akcii neprekonal Pindrocha. V závere prvého polčasu mal smolu strelec úvodného gólu Holman, ktorý sa zranil a musel vystriedať.Druhé dejstvo vyšlo "belasým" dokonalo. V 48. minúte sa presadil Daniel cez Chrena, odcentroval na zadnú žrď a Suchockij rybičkou zdvojnásobil vedenie domácich. Po zmene strán Slovan jasne dominoval, hralo sa prakticky iba na polovici Zlatých Moraviec. Tretí zásah pridal Slovan v 65. minúte. Strelec skvelo prešiel cez obranu hostí a Nono sa z blízka nepomýlil.V 73. minúte sa Striedajúci Moha predral až do šestnástky, keď využil chybu obrancu Zlatých Moraviec, dokázal obísť brankára Pindrocha, ale z uhla trafil iba pravú žŕdku. Bratislavčania sa však predsa dočkali. V 84. minúte sa dostal do šestnástky Moha, už sa zdalo, že premeškal správny moment na zakončenie, ale jeden z obrancov zatiahol ručnú brzdu.Následný pokutový kop s prehľadom premenil Strelec. Záver zápasu si Slovan postrážil a pripísal si štvrtý ligový triumf v tejto sezóne.Ján Kozák mladší, tréner Slovana:Karol Praženica, tréner Zlatých Moraviec:Oba tímy začali svižne, s ofenzívnym apetítom. Hneď v úvode domáci zahrávali rohový kop a Qose hlavou minul cieľ. V 3. min. sa už skóre menilo, keď po Boženíkovom centri Sluka napriahol ľavačkou a jeho krížny projektil skončil vedľa prvej žrde ružomberskej svätyne – 0:1.Potom pred bránami bolo tichšie až do 27 min., keď po rýchlej akcii Káčera s Demirim, pálil druhý menovaný, Krajčírik loptu vyrazil, no a následne Bernát, ktorému streleckú parketu nahotoval Demiri, už rozvlnil sieť. V 31. min. po priamom kope a umnom signáli mal Regáli na hlave kontaktný gól, lenže v tutovej pozícii mieril veľmi zle.V 40. min. Ruža inkasovala ďalší úder, po ľavom kraji zbehol Sluka, a jeho center do brány upratal Boženík. Do druhej polky lepši vykročili Liptáci, v 54. min. Regáliho strelu obrancovia MŠK zblokovali, ale Takáč už prestrelil všetko – 1:3. Gól ružomberskú družinu povzbudil, tá pritlačila na plyn a v 58. min. sa presným zásahom Kostadinova vrátila do zápasu – 2:3.V 60. min. min. Kaša po faule brankára MFK videl druhú žltú kartu a hostia pokračovali len s desiatimi mužmi. „Hasprovci“ potom asi desať minút poriadne svojho súpera zvierali. V 62. min. Qose zdiaľky vyskúšal Holeca, ktorý vytesnal loptu len pred seba. Veľmi pekný bol aj Twardzikov pokus o tri minúty neskôr. V 74. min. sa Boženík po brejkovej akcii rútil na Krajčírika, ale ružomberský brankár ho vychytal.To isté dokázal aj o dve minúty neskôr, keď mal Žilinčan ďalšiu veľkú príležitosť. V 88. min. Novotný sa dobre hlavou oprel do vysokej lopty, ale bolo to tesne nad. Domáci futbalisti, ktorí v druhom dejstve ukázali úplne inú tvár ako do prestávky, sa zo všetkých síl snažili o vyrovnávajúci gól. „Šošoni“ si tesné víťazstvo však ubránili.Ján Haspra, tréner Ružomberka:Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny:V zápase dvoch ofenzívne ladených mužstiev mali prvú vážnejšiu príležitosť „domáci“ Trenčania. Po prihrávke zľava tečoval loptu v ťažkom uhle Depetris, gólman Jedlička dokázal vytesniť jeho pokus na roh. Trenčania boli na začiatku zápasu aktívnejší, chýbala im však lepšia finálna prihrávka, prípadne presnejšie zakončenie.Postupne začali iniciatívu preberať hostia, v 19. minúte sa po Blackmanovom sóle cez dvoch hráčov a prihrávke na Kristophera Vidu tešil sektor hostí. Pomalej strele k ľavej žrdi sa gólman Šemrinec mohol iba bezmocne prizerať. Tempo hry po góle opadlo, ojedinelý pokus hostí po zlej rozohrávke Trenčína skončil strelou spoza pokutového územia. K. Vida však druhý gól po strele do stredu brány nepridal.Len o malý moment neskôr pohrozila opäť Dunajská Streda, po Divkovičovej presnej prihrávke z krídla Ramirez v tutovke netrafil bránu Trenčína. V 41. minúte sa po niekoľkých odrazoch lopty v pokutovom území ocitol nečakane zoči voči Šemrincovi Divkovič, aj on však z tesnej blízkosti mieril vedľa.Do druhého polčasu urobil tréner hostí jednu zmenu v zostave. Ramireza nahradil Čmelík. N začiatku 49. minúty mali zaujímavú šancu Trenčania. Po prihrávke Bukariho, ktorý prišiel s loptou až do pokutového územia strieľal Depetris. Z 10 metrov netrafil loptu ideálne a Jedlička tak jeho pokus zvládol vyraziť.V 53. minúte prišlo vyrovnanie, Maté Vida prehral osobný súboj na svojej polovici, Rogulič našiel Abdula Zubairua a ten pekným oblúčikom vyrovnal na 1:1. Pokus K. Vidu z kraja pokutového územia v 60. minúte vyrazil Šemrinec, z následného rohového kopu si po hlavičke Kružliaka mohol zákrok zopakovať.O necelé 3 minúty sa v čistej šanci z 11 metrov po Vidovej prihrávke z krídla ocitol Divković. Miesto do brány však trafil južnú tribúnu žilinského štadióna. Po priamom kope v 67. minúte odpískal rozhodca pokutový kop za ruku jedného z hráčov v múre. Kristopher Vida napálil svoj pokus do ľavej žrde a tak sa stav nemenil. Na druhej strane sa o minútu dostával do čistej šance Depetris, Jedlička si s Kružliakom a so šťastím poradil.V 74. minúte sa po Blackmanovej prihrávke a Kleščíkovom zaváhaní dostal k šanci Čmelík, v pokutovom území však nemieril presne. Po prudkom priamom kope v 85. minúte minul bránu z tesnej blízkosti hlavou Abdulrahman. O chvíľu nato napálil svoj pokus Bukari z ostrého uhla len do bočnej siete.Po uplynutí riadneho hracieho času ešte Čmelíkov prízemný center napálil tesne vedľa v stopercentnej šanci K. Vida, aby o minútu na to rozhodol po protiútoku striedajúci Hamza Čataković. Z kraja pokutového územia napálil nechytatelne k vzdialenejšej žrdi. V stretnutí, torému v prvom polčase chýbalo tempo tak vyhral ten šťastnejší - AS Trenčín.Roman Marčok, tréner AS Trenčín:Peter Hyballa, tréner DAC Dunajská Streda:Domáci futbalisti chceli konečne skórovať i vyhrať a prvý z týchto cieľov naplnili už v 9. minúte. Vojtko poslal loptu do šestnástky, na prihrávku si nabehol nekrytý Trusa a zblízka otvoril skóre - 1:0. Domáci hráči mali v prvom polčase navrch herne aj gólovo, hostia v ňom veľa futbalového umu neukázali. Šance Turíka a Kountouriotisa ešte druhý gól nepriniesli, no v 27. minúte sa domáci dočkali.Na Žofčákov center z priameho kopu si nabehol Carrillo a prekonal brankára Tabordu - 2:0. Kapitán domácich Žofčák sa dve minúty pred prestávkou postaral o jeden z najkrajších gólov doterajšieho priebehu sezóny, keď Tabordu prestrelil krížnou strelou z priameho kopu.Hostia ani v druhom polčase výrazne nezlepšili svoj výkon. Rozbehnutým Michalovčanom nerobili problémy ofenzívne snahy Seničanov, ktoré sa často končili už v zárodku. V 71. minúte neprekvapil domáceho brankára Kiru ani Castanedov pokus o prelobovanie. Víťazstvo domácich mohol v závere zápasu prikrášliť aj striedajúci Hovhannisyan, hlavičkou však Tabordu neprekonal.Nitrania, ktorí v novom ročníku Fotruna ligy ešte nebodovali a dokonca ani neskórovali, vstúpili do zápasu proti Seredi aktívnejšie. Po rohovom kole Faška hlavičkoval Podhorina len tesne vedľa. V 8. minúte pálil chorvástky záložník Gatarič, no brankár Iliev jeho strelu spoza šestnástky bez problémov kryl. Hostia sa pripomenuli až v 20. minúte, kedy sa do dvoch dobrých príležitostí dostal bývalý hráč Nitry Cleber. Skóre 0:0 sa však nemenilo.O päť minút neskôr sa za obranou hostí objavil Ristovski. Brankár Iliev však dobrým vybehnutím znížil do mácemu útočníkovi strelecký uhol a následne prudké zakončenie Macedónca bravúrne vyrazil. Domáci sa dočkali prvého tohtosezónneho gólu v 30. minúte, kedy poslal Šefčík výbornú loptu na zbiehajúceho Chobota, ktorý hlavou z hranice malého vápna poslal Nitru do vedenia - 1:0.Hostia po inkasovanom góle pridali a takmer sa ešte do polčasu dopracovali aj k vyrovnaniu. V 39. Minúte však hosťujúceho Špehara v dobrej streleckej pozícii v poslednej chvíli zablokoval Farkaš.Zverenci trénera Mariána Süttöho výborne naštartovali aj druhý polčas. Vďaka aktívnej hre a vysokému napádaniu súpera si vynútili chybu hostí, ktorú po prihrávke do pokutového územia potrestal presnou strelou Ristovski – 2:0. Aktivita domácich ani po druhom góle neutíchla. V 53. minúte sa v nádejnej príležitosti ocitol Chobot, ktorý však v dobrej pozícii hosťujúceho gólmana neprekonal. To ho však dlho mrzieť nemuselo.V 66. minúte po faule seredského futbalistu Baa nariadil hlavný rozhodca penaltu, ktorú s prehľadom premenil Ristovski a svojim druhým gólom v zápase zvýšil na 3:0. Sereď ani po inkasovaní tretieho gólu nezložila zbrane a v 75. minúte znížila zásluhou Špehara. Tento gól hostí nakopol a už o tri minúty neskôr z nepriehľadnej situácie pred domácou bránou upravil skóre na rozdiel jedného gólu Chorvát Jureškin.V dramatickom závere si už Nitra svoj tesný náskok postrážila. Na výsledku už nič nezmenila ani červená karta, ktorú v nadstavenom čase inkasoval po druhej žltej karte Ba. Nitra si po víťazstve 3:2 nad Sereďou zaknihovala prvé víťazstvo v novej sezóne.Marián Süttö, tréner Nitry:Slavche Vojneski, tréner Sereď: