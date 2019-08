Fortuna liga: Spartak Trnava porazil MFK Zemplín Michalovce

Hráči tímu Spartak Trnava, archívna snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce 2:1 (0:1)



Góly: 60. Mitrea (z 11 m), 76. Halilovič - 30. Trusa. Rozhodovali: Ochotnický – Ferenc, Vítko, ŽK: Lovat - Grič, Sidibé, 3228 divákov



Trnava: Rusov – Diogo, Mesík, Mitrea, Záhumenský (42. Tavares) – Dangubič, Tešija, Halilovič, Lovat – Sobczyk (84. Gamboš), Yilmaz (73. Oršula)



Michalovce: Kira – Grič, Carrillo, Červak – Rota, Savvidis, Popovits (79. Kolesár), Mavretič, Danko (71. Turik) – Žofčák (67. Sidibé) – Trusa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 31. augusta (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava zdolali v sobotnom domácom stretnutí 7. kola Fortuna ligy MFK Zemplín Michalovce 2:1. Otočili nepriaznivý vývoj, keď na vedúci zásah hosťujúceho Mateja Trusu odpovedali v druhom polčase kapitán Bogdan Mitrea z jedenástky a Emir Halilovič. Trnava si pripísala štvrté víťazstvo v sezóne, Michalovce naopak štvrtú prehru.Trnavčanom nevyšiel na vlastnom štadióne prvý polčas, ktorého jediný gól padol do ich siete. V 30. minúte poslal Savvidis dlhú loptu za obranu, nabehol si na ňu Danko, jeho zakončenie z uhla ešte brankár Rusov vyrazil, ale iba na nohu Trusu a ten poľahky otvoril skóre do odkrytej siete. Spartak si vypracoval náznaky príležitostí, päť minút po inkasovanom zásahu Halilovič vysunul Sobczyka, jeho pokus tesne minul priestor Kirovej bránky. Krátko pred prestávkou Kira vyrazil strelu Dangubiča, Yilmazovej dorážke opäť chýbal iba kúsok.Domáci museli po zmene strán pridať a to sa im aj podarilo. Zvýšené obrátky priniesli gólové ovocie v 60. minúte, keď Halilovič našiel v šestnástke Sobczyka, ktorý spadol po súboji s Carrillom. Hlavný arbiter Ochotnický nariadil jedenástku a Mitrea s prehľadom vyrovnal na 1:1. Trnavčania pokračovali v tlaku a onedlho mohli už viesť, Dangubič tesne nedosiahol na prihrávku Tavaresa cez šestnástku. Hostia zareagovali dvoma striedaniami v krátkom slede, no naďalej si nevedeli rady v ťažkých okamihoch. V 75. minúte ešte Kira s námahou vytlačil halfvolej Oršulu po dlhom pase, ale o minútu neskôr už Halilovič ľavačkou k žrdi otočil skóre na konečných 2:1.