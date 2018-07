FORTUNA LIGA: Trenčín opustil Gong, bude spoluhráčom Bera vo Vitesse

Hilary Gong, archívna snímka. Foto: TASR Edmund Örzsik Foto: TASR Edmund Örzsik

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 6. júla (TASR) - Nigérijský futbalový krídelník Hillary Gong Chukwah prestúpil z AS Trenčín do holandského SBV Vitesse Arnhem, s ktorým sa dohodol na štvorročnom kontrakte. Stane sa tak spoluhráčom bývalého hráča AS Trenčín Matúša Bera, ktorý do holandského tímu nedávno prestúpil z Trabzonsporu.Hilary Gong prišiel do AS Trenčín v decembri 2016. Po dobrých výkonoch v drese trenčianskej devätnástky dostal na konci sezóny 2016/2017 príležitosť v dvoch zápasoch A-mužstva, pričom sa mu podarilo raz skórovať. Od nasledujúcej sezóny sa stal stabilným členom základnej jedenástky. V 30 stretnutiach Fortuna ligy nastrieľal 9 gólov a pridal 12 asistencií. Ďalšie dva góly pridal v 4 zápasoch Európskej ligy UEFA.citoval web Trenčína generálneho manažéra Róberta Rybníčka.