Fortuna liga: Trenčín remizoval s ViOnom, Ružomberčania tiež dorovnali

Na snímke vľavo Ante Roguljič, Osman Bukari (Trenčín) a Martin Chren, Michal Pintér (Zlaté Moravce) počas zápasu 11. kola futbalovej Fortuna Ligy AS Trenčín - FC Vion Zlaté Moravce - Vráble. V Žiline 6. októbra 2019. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Začali sme výborne, tvrdí tréner Trenčína

Výsledky 11. kola Fortuna ligy:



MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava 1:1 (1:0)



Góly: 39. Bobček – 84. Šporar. Rozhodovali: Glova - Hrčka, Bednár, ŽK: Zsigmund, Kostadinov, Regáli – Holman, 2086 divákov.



Ružomberok: Macík – Čurma, J. Maslo, Twardzik – Kojnok, Qose (83. Takáč), Mojžiš – Kostadinov, Zsigmund, T. Bobček (77. Novotný) – Regáli (90+. Filinský)



Slovan: Greif – Apau, Bajrič, Abena, De Marco – Ljubičič – Daniel, Rabiu (75. Šporar), Dražič (65. Moha), Nono (68. Holman) – Strelec.





AS Trenčín - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:2 (1:1)



Góly: 22. Čatakovič (11 m), 75. Julien – 33. A. Sloboda, 50. Ďubek, 90.+ Jarovič. Rozhodovali: Marhefka – Kováč, Gallo, ŽK: Slávik – Pintér, 274 divákov.



Trenčín: Chudý – Slávik (78. Ligeon), Šulek, Kleščík, Julien – Zubairu, Koolwijk – Roguljič (61. Kadák) – Bukari, Čatakovič, Comvalius (61. van Kessel),



Zlaté Moravce: Pindroch – Čögley, Asanovič, Pintér, Brašeň – Richtárech (79. Grozdanovski) – Kovaľ (86. Gustavo), A. Sloboda, Ďubek, Chren (46. Švec) – Jarovič.



Ružomberok 6. októbra (TASR) - Úradujúci majster ŠK Slovan Bratislava remizoval v nedeľňajšom zápase 11. kola Fortuna ligy na pôde MFK Ružomberok 1:1.Tréner "belasých" Ján Kozák mladší urobil oproti štvrtkovému duelu Európskej ligy v portugalskej Brage v základnej jedenástke šesť zmien. Domáci sa majstra nezľakli a do zápasu vstúpili s gurážou. Pod úvodný strelecký pokus sa už v 2. minúte podpísal Qose, keď z 20 m tesne minul pravý dolný roh bratislavskej brány. V 10. minúte vyslal na druhej strane razantnú krížnu strelu De Marco, ale namieril priamo na Macíka. V 16. minúte sa zoči–voči Greifovi ocitol Regáli, ale nenachystal si najlepšie streleckú parketu a brankár Bratislavčanov ho vychytal. V 39. minúte Ružomberčania predviedli krásnu akciu a Bobček po spolupráci s Regálim otvoril skóre. V 44. minúte po ľavej strane prenikol Regáli, lenže Kostadinovovi, ktorý stál na "päťke", koncovka podľa predstáv nevyšla. Slovanisti v úvodnej štyridsaťpäťminútovke neukázali vpredu takmer nič a Macíka ani raz vážnejšie neohrozili.Po zmene strán otestoval v 51. minúte z väčšej vzdialenosti Macíka Dražič, ktorý bol o tri minúty neskôr blízko vyrovnaniu. Do centrovanej lopty však nestihol nastaviť hlavu. V 59. minúte Kojnok posadil loptu na hlavu Regálimu, lenže ten zblízka mieril o kúsok nad. Ako časomer ukrajoval zo zápasovej porcie, "belasí" sa čoraz viac tlačili na domácu polovicu. Postupne Ján Kozák mladší poslal na ihrisko Mohu, Holmana i Šporara. V 73. minúte sa po rýchlom brejku Liptáci postarali o závar pred súperovou bránou. V 84. minúte striedajúci Šporar napriahol spoza veľkého vápna a prízemnou strelou od žrde vyrovnal. Vzápätí zase Ružomberčania podkúrili hosťom. Najprv pálil Regáli do hráča, vzápätí Zsigmunda vychytal Greif a Novotného hlavička nenašla cieľ.Futbalisti AS Trenčín remizovali v nedeľňajšom zápase 11. kola Fortuna ligy s ViOnom Zlaté Moravce-Vráble 2:2.V chladnom počasí hrali mužstvá z hornej polovice tabuľky o prerušenie série bez výhry. Lepšie na jej ukončení začali pracovať Trenčania, keď ako prvý vyskúšal Pindrochovu pozornosť dobrou strelou k ľavej žrdi Čatakovič. Rovnaký hráč to po výbornom vysunutí od Kleščíka skúšal aj o pár minút neskôr, avšak preloboval nielen Pindrocha, ale aj bránu. Hostia sa snažili o aktívnu hru, ale loptu mali zväčša v držaní Trenčania. A tak sa hráči ViOn-u dostávali pred Chudého iba sporadicky. V 21. minúte fauloval hosťujúci Chren v pokutovom území prenikajúceho Slávika a z nariadenej penalty sa Čatakovič nepomýlil. V 33. minúte však odcentroval zľava pred bránu Chren, Slobodovu strelu zblízka ešte Chudý vyrazil, ale iba do Slobodu, od ktorého sa lopta dokotúľala do siete. V 37. minúte sa Trenčania vyrútili do dobrého protiútoku, Bukari odcentroval pred šestnástku, tam sa k lopte dostal Comvalius, ale svojím pokusom bránu hostí prestrelil. V nadstavenom čase prvého polčasu mohol Comvalius ešte poslať svoj tím do vedenia, no po rohu namieril iba tesne vedľa.Druhý polčas začali hostia lepšie a po piatich minútach otočili skóre vo svoj prospech. Brankár Trenčína Chudý si nerozumel s Julienom, ktorý loptu odhlavičkoval zo šestnástky priamo na nohu Ďubeka. Ten ju z prvej poslal k ľavej žrdi a ani Kleščík ju už hlavičkou na ceste do siete nezastavil. V 57. minúte mohli hostia viesť už o dva góly, lenže Jarovič po prihrávke striedajúceho Šveca namieril iba do pravej žrde. Bukari mohol v 65. minúte vyrovnať, ale jeho lob z 25 metrov cez Pindrocha pristál iba na hornej sieti brány. O chvíľu mohol na opačnej strane zvýšiť Švec, lopta mu však nesadla až tak, aby si ju opäť mohol spracovať. Trenčania vytrestali hostí za nepremenené šance a po krásnej strele Juliena k ľavej žrdi z vyše 20 metrov bolo v 75. minúte opäť vyrovnané. Oba tímy sa vo zvyšnej štvrťhodine síce snažili o strhnutie zápasu na svoju stranu, ale dávali si pozor aj v obrane, a tak už diváci veľa šancí nevideli. Trenčania sa tak rozišli so Zlatomoravčanmi remízou 2:2.