FORTUNA LIGA: Vallo predĺžil s MŠK Žilina zmluvu o ďalší rok

Žilina 24. júna (TASR) - Slovenský futbalový klub MŠK Žilina predĺžil spoluprácu s talentovaným odchovancom Kristiánom Vallom. Dvadsaťjedenročný krídelník či obranca podpísal sonový kontrakt do 30. júna 2022.Vallo doteraz odohral za A-tím MŠK 52 zápasov a strelil v nich dva góly.povedal pre oficiálny klubový web hráč, ktorý patrí aj do výberu slovenskej reprezentácie do 21 rokov.