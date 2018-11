FORTUNALIGA: FC Nitra prehrala so Slovan Bratislava 1:2 v 15. kole

Abdulrahman Taiwo z Nitry (vľavo) a Vasil Božikov z Bratislavy v zápase 15. kola Fortuna ligy vo futbale medzi FC Nitra a ŠK Slovan Bratislava 11. novembra 2018 v Nitre. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

FC Nitra - Slovan Bratislava 1:2 (0:2)



Góly: 46. Fábry - 38. Šporar (z 11 m), 45.+1 Holman, ŽK: Križan, Kóňa, Fábry, Niba - Šporar, Ljubičič, Moha, Božikov, ČK: 81. Kóňa po 2. ŽK, 86. Niba po 2. ŽK - 60. Šporar po 2. ŽK. Rozhodovali: Chmura - Kováč, Žákech, 2412 divákov.



Nitra: Hroššo - Kuník, Križan, Niba, Chovanec (84. Machovec) - Kóňa, Šimončič - Charizopulos (46. Vestenický), Chobot (46. Čeredničenko), Fábry - Abdulrahman



Slovan: Greif - Apau, Bajrič, Božikov, Suchockij - Ljubičič, Holman (70. Saláta), de Kamps - Čavrič (81. Dražič), Šporar, Moha (90.+2 Hološko)

Nitra 11. novembra (TASR) - Favorizovaní hostia mohli ísť do vedenia v 13. minúte, ale brankár Hroššo vyrazil pekne Holmanovu strelu. Slovan mal tlak, Križan v 19. minúte vykopol z bránkovej čiary Mohovu strelu. Aj v ďalších fázach tvrdil muziku Slovan, skórovať sa mu podarilo až z pokutového kopu, ktorý v 38. minúte premenil Šporar po faule v šestnástke na Apaua. V 45. minúte ešte Hroššo zlikvidoval veľkú šancu Šporara, ale o pár okamihov už nestačil na umiestnenú strelu Holmana.Nitra nezložila zbrane a hneď na začiatku druhého polčasu znížil Fábry veľmi podarenou strelou z hranice šestnástky. V 57. minúte domáci dostali loptu za Greifov chrbát, ale gól neplatil pre útočiaci faul. Po hodine hry dostal druhú žltú kartu Šporar a musel predčasne pod sprchy. Nitra sa snažila niečo na Slovan vymyslieť, ale nedarilo sa jej vypracovať si čistú šancu. V 81. minúte sa sily na ploche vyrovnali, červenú kartu po druhej žltej dostal Kóňa, keď dohral súboj bez lopty. V nervóznom závere skratoval Niba a po údere do tváre protihráča dostal ČK aj on. V 90. minúte ešte netrafil odkrytú bránu z väčšej vzdialenosti Moha, ale "belasých" to napokon nemuselo mrzieť, keď zvíťazili 2:1.