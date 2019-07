FORTUNALIGA: ŠK Slovan Bratislava zdolal súpera FK Pohronie

Na snímke radosť hráčov Slovana po úvodnom góle v zápase 1. kola Fortuna ligy FK Pohronie - ŠK Slovan Bratislava v Žiari nad Hronom 20. júla 2019. Foto: TASR - Ján Krošlák Foto: TASR - Ján Krošlák

FK Pohronie – ŠK Slovan Bratislava 1:3 (0:1)



Góly: 65. Abrahám - 8. Čavrič, 53. a 85. Šporar (prvý z 11 m). ŽK: Nosko, P. Jacko, Tesák - Dražič. Rozhodovali: Chmura – Benko, E. Weiss, 2602 divákov.



Pohronie: Jenčo – Hatok, P. Jacko, Nosko, Tesák – Sojka (61. Klec), Pellegrini – Blahút (73. D. Hrnčár), Badolo (29. Mészáros), Abrahám – Zachara



Slovan: Greif – Bajrič, Abena, Božikov, Suchockij – Nono – Dražič (86. Daniel), Holman (78. De Kamps), Ratao (72. Moha) – Čavrič, Šporar

HLASY:



Milan Nemec, hlavný tréner Pohronia: "Na prvý zápas vo Fortuna lige, ktorý sme odohrali, môžeme byť hrdí. Nastúpili sme proti kvalitnému mužstvu i napriek tomu, že Slovan vypadol v Lige majstrov. V prvom polčase sme mali problém s rýchlou výmenou v našom obrannom území, kde súper hral na dotyk, produkoval narážačky, rýchle akcie, mali sme s tým problém. Až ku koncu polčasu sme sa osmelili, mohli sme hostí viac pritlačiť. V druhom dejstve si moji zverenci po góle začali viac veriť, na Slovane bol badateľný určitý nedostatok sebadisciplíny, ale posledný gól rozhodol a skončilo sa to 1:3. My sa nemáme za čo hanbiť, mali sme určité dobré pasáže a na tie chceme nadviazať. Mohli by sme sa porovnávať s ostatnými mužstvami Fortuna ligy."



Vladimir Radenkovič, tréner Slovana Bratislava: "Na štadióne panovala skvelá atmosféra. Myslím si, že slovenská liga potrebuje takéto mužstvá ako je Pohronie, takéto miesta, ktoré žijú futbalom. Po tom nevydarenom výsledku v Čiernej hore bolo ťažké namotivovať hráčov na tento zápas a dodať im sebadôveru. Pracovali sme však na tom aj s mentálnym trénerom. Do tohto stretnutia sme vstúpili výborne. Prvá hodina bola z našej strany veľmi dobrá, ale po inkasovanom góle nastala u mojich hráčov určitá panika. Našťastie sa rýchlo dokázali vrátiť na takú pokojnejšiu vlnu a po treťom góle sme dotiahli zápas bez väčších problémov do zdarného konca. Pre nás to bolo dôležité víťazstvo, keďže nálada po Lige majstrov nebola dobrá. Máme povinné tri body a môžeme sa v pokoji chystať na zápas Európskej ligy."



Andraž Šporar, autor dvoch gólov Slovana: "Po vypadnutí z Ligy majstrov sme prežili ťažké tri dni. Táto výhra bola nielen povinná, ale aj nutná. Museli sme vyhrať, čo pre nás nebolo ľahké. Podarilo sa nám to, sme spokojní. Nováčik ukázal svoju kvalitu, znížil na 1:2, ale zhruba 80 minút sme boli lepším mužstvom, dali sme tri góly a zaslúžene vyhrali. Ja som dal dva góly, na jeden som prihral, takže som spokojný s mojím výkonom. Potešila ma atmosféra na tomto štadióne, bol to dobrý zápas, ja som si ho užil. Našim cieľom je vyhrať Fortuna ligu, byť majstrom, ale aj dostať sa ďalej v Európskej lige."



Žiar nad Hronom 21. júla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v sobotňajšom zápase 1. kola Fortuna ligy 2019/2020 na pôde nováčika FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 3:1. Dvakrát skóroval najlepší strelec uplynulého ročníka súťaže Andraž Šporar, raz sa v drese úradujúceho majstra presadil Aleksandar Čavrič.Bratislavčania nastúpili na duel proti nováčikovi súťaže s cieľom odčiniť tohtotýždňové vypadnutie z Ligy majstrov. Dočasný tréner Radenkovič urobil päť zmien v zostave oproti zápasu v Nikšiči. Slovan skóroval už v tretej minúte Šporarom, avšak gól neplatil pre ofsajd. V ôsmej minúte už bolo všetko v poriadku, po prieniku Šporara a jeho prihrávke cez Jacka poľahky poslal loptu medzi žrde Čavrič – 0:1. Majster naďalej dominoval, mal i ďalšie šance. Dražič v šestnástke po peknej akcii mieril tesne vedľa žrde a gólmana Jenča poriadne zamestnal z ľavej strany Suchockij. Pohronie sa ťažšie dostávalo do šestnástky súpera, navyše sa im zranila africká kreatívna posila Badolo. Hostia sa prihlásili o slovo do prestávky ešte v 40. minúte. Po centri Bajriča hlavičkoval Abena nad brvno. Prvú vážnejšiu strelu medzi žrde vyslali domáci až v 44. minúte. Z otočky zakončil v pokutovom území Zachara, Greif bol na mieste.Po zmene strán sa dôležitý moment udial v 53. minúte. Tesák videl žltú kartu za faul na prenikajúceho Čavriča v pokutovom území, hoci zasiahol aj loptu, a nariadenú jedenástku premenil Šporar – 0:2. Nováčik následne nabral viac odvahy niečo vpredu vymyslieť. O slušnú koncovku sa pokúsil Abrahám, tečovanú loptu musel Greif vyškriabať spod brvna. Na opačnej strane po rýchlom protiútoku vyslal krížnu strelu Čavrič, mieril tesne vedľa žrde a po rohovom kope hlavičkoval ešte nebezpečne Abena, no s podobným výsledkom ako jeho spoluhráč predtým. Oboch ich to mohlo mrzieť, pretože v 65. minúte sa po peknej akcii z ľavej strany presadil v šestnástke pohotový Abrahám a znížil na rozdiel gólu - 1:2. Ani v ďalších minútach nechýbali šance na oboch stranách. Slovan mohol zvýšiť, ak by mali presnejšiu mušku Dražič, Abena a Čavrič, Pohronie mohlo vyrovnať po rohu Zacharom, ktorý hlavičkoval tesne vedľa žrde. V závere sa majster spoliehal na brejky a jeden mu po pravej strane vyšiel, ťažil z neho pred odkrytou bránkou pohodlne Šporar – 1:3.