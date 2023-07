Foto a video: V Lehote pod Vtáčnikom v okrese Prievidza ráno došlo na chate k výbuchu plynu, zranilo sa deväť ľudí

Výbuch plynu v objekte hasičom nahlásili po 8.30 h. „Objekt je dvojpodlažný a s rozmermi šesť krát desať metrov. Polovica chaty by mala byť zrútená. Na mieste udalosti sa nachádzalo 13 osôb, traja dospelí a desať detí,“ uviedol hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.

Počet zranených sa podľa neho postupne upravoval, malo by ísť o deväť zranených. Rozsah zranení Petrík nevedel upresniť.

Na mieste zasahovalo 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Prievidze a Trenčína s piatimi kusmi techniky, ako i dobrovoľní hasiči s jedným kusom techniky. Na mieste pomáhali zdravotní záchranári a leteckí záchranári s dvoma vrtuľníkmi, dodal Petrík.

V chate boli ubytované deti vo veku od 12 do 16 rokov z Českej republiky. Malo ísť o horolezecké sústredenie v turistickej chate Smrečina.

Podľa našich informácií k výbuchu došlo na chate Smrečina, ktorá sa nachádza v chatovej oblasti Sekaniny. Od obce je vzdialená šesť kilometrov.

Postihnutým ľuďom obec zabezpečí náhradné ubytovanie.

Podľa svedkov mali deti obrovské šťastie, že prežili. Všetko sa malo zbehnúť veľmi rýchlo. Na sporáku si varili v kuchynke kakao, pričom plynová bomba bola celý čas dole v pivnici. Keď dovarili, sporák vypli a išli za ostatnými do spoločenskej miestnosti. Zrazu sa však ozvala hrozivá rana, ktorá vyvalila dve steny. Celý dom tak zostal držať len na dvoch zvyšných stenách a ak by deti kuchynku neopustili, pravdepodobne by prišli o život.

Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) na miesto vyslalo pozemných aj leteckých záchranárov. "Záchranárske tímy ošetrili spolu deväť zranených - dvoch dospelých a sedem detí. Dospelí utrpeli ľahšie až stredne ťažké poranenia," uviedla pre TASR hovorkyňa OS ZZS Alena Krčová. Detaily k zdravotnému stavu detí vzhľadom na ich vek uviesť podľa svojich slov nemôže. "Po ošetrení boli všetci prevezení do nemocníc v Banskej Bystrici, Bratislave, Bojniciach, Topoľčanoch a Trenčíne," ozrejmila.



K výbuchu na horskej chate vyslali dva záchranárske vrtuľníky z Banskej Bystrice a Bratislavy. Ako prvý vzlietol vrtuľník z Banskej Bystrice. "Keďže zranení sa nachádzali na mieste, kde nebolo možné pristáť, lekár bol spustený k miestu nehody na lane pomocou palubného navijaka. Na mieste sa nachádzalo deväť zranených, ktorí už boli v starostlivosti pozemných záchranárov," priblížila Zuzana Turočeková z Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) Air - Transport Europe.



Lekár si podľa nej do svojej starostlivosti prevzal najťažšie zranenú osobu, 11-ročné dievča českej národnosti, ktoré utrpelo poranenia tváre. Po ošetrení a preložení na palubu vrtuľníka bolo dievča v stabilizovanom stave pri vedomí previezli do Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. "Medzičasom smeroval na miesto udalosti druhý vrtuľník zo strediska Bratislava. Jeho posádka po prílete ošetrila 45-ročnú ženu českej národnosti s poranením hornej končatiny a viacerými povrchovými zraneniami. V stabilizovanom stave bola vrtuľníkom prevezená do nemocnice v Banskej Bystrici," doplnila Turočeková.



V nemocnici v Bojniciach prijali päť pacientov, jedného dospelého a štyri deti, žiaden z nich zrejme nebude potrebovať hospitalizáciu, potvrdil pre TASR riaditeľ nemocnice Peter Glatz. Nemocnica zavolala ako podporu detského psychológa.



Polícia na sociálnej sieti informovala, že na mieste došlo k výbuchu plynového sporáku, ktorý bol napojený na plynovú bombu. Udalosť sa podľa nej stala na chate v horolezeckom tábore. "Policajti sú na mieste a dokumentujú miesto činu. Bližšie informácie poskytneme neskôr," uviedli.