FOTO: Atletico Madrid zdolalo Real po predĺžení a získalo Superpohár

Na snímke druhý zľava hráč Atlética Diego Costa oslavuje so spoluhráčmi svoj gól v zápase UEFA Super Cup Real Madrid - Atlético Madrid v estónskom Tallinne 15. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke hráč Realu Casemiro (dolu) a hráč Atlética Antoine Griezmann v súboji o loptu v zápase UEFA Super Cup Real Madrid - Atlético Madrid v estónskom Tallinne 15. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Superpohár UEFA - sumár:



Real Madrid - Atletico Madrid 2:4 pp (2:2, 1:1)



Góly: 27. Benzema, 63. Ramos (z 11 m) - 1. a 79. Costa, 98. Niguez, 104. Koke. ŽK: Asensio, Marcelo, Ceballos, Modrič, Ramos - Correa, Costa, Vitolo. Rozhodoval: Marciniak (Poľ.), 14.000 divákov.



Real: Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Kroos (102. Mayoral), Casemiro (76. Ceballos), Isco (83. Vazquez) - Bale, Benzema, Asensio (57. Modrič)



Atletico: Oblak - Juanfran, Savič, Godin, Lucas - Lemar (90.+1 Partey), Rodri (71. Vitolo), Niguez, Koke - Costa (108. Gimenez), Griezmann (57. Correa)

Na snímke hráči Realu vpravo Karim Benzema a vľavo Marco Asencio oslavujú gól v zápase UEFA Super Cup Real Madrid - Atlético Madrid v estónskom Tallinne 15. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prehľad víťazov Superpohára UEFA od roku 2000:



2000 Galatasaray Istanbul



2001 FC Liverpool



2002 Real Madrid



2003 AC Miláno



2004 FC Valencia



2005 FC Liverpool



2006 FC Sevilla



2007 AC Miláno



2008 Zenit Petrohrad



2009 FC Barcelona



2010 Atletico Madrid



2011 FC Barcelona



2012 Atletico Madrid



2013 Bayern Mníchov



2014 Real Madrid



2015 FC Barcelona



2016 Real Madrid



2017 Real Madrid



2018 Atletico Madrid

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tallinn 16. augusta (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid zdolali mestského rivala Real 4:2 po predĺžení a stali sa víťazmi stredajšieho súboja o Superpohár UEFA, ktorý sa hral v estónskom Tallinne.Real prehrával od 49. sekundy po rekordne rýchlom góle v tejto súťaži z kopačky Diega Costu, dokázal však otočiť skóre po hlavičke Karima Benzemu a premenenej jedenástke kapitána Sergia Ramosa. V 79. minúte poslal dvojgólový hrdina Costa duel do predĺženia, v ktorom sa strelecky presadili jeho spoluhráči Saul Niguez a Koke.Atletico vyhralo Superpohár UEFA tretíkrát v klubovej histórii, predtým sa mu to podarilo v rokoch 2010 a 2012. Španielske kluby tejto súťaži dominujú, od roku 2013 neuspeli len raz, keď sa tešil Bayern Mníchov.Ramos a po ňom ani Varane nedokázali zastaviť Diega Costu, ktorý už v prvej minúte otvoril skóre zápasu tvrdou krížnou strelou z uhla. Gólu predchádzal dlhočizný presný pas Godina a ukážka Costovej individuálnej technickej zručnosti. Real zakrátko prevzal taktovku do svojich rúk, v 17. minúte pätičku Asensia po prihrávke Marcela reflexívne vyrazil Oblak. Hral sa obojstranne živý a útočný futbal, s prihliadnutím na začiatok sezóny v mimoriadnom tempe. Realu sa podarilo vyrovnať v 27. minúte, keď center Balea z pravej strany usmernil do siete hlavou Benzema - 1:1. O dve minúty už mohol Real viesť, technický obstrel Asensia však mieril tesne vedľa ľavej žrde. Oba tímy pristúpili k duelu s plnou vážnosťou, na trávniku sa neraz iskrilo. V závere polčasu šance ubudli, hra sa odvíjala prevažne medzi šestnástkami.Po vyše hodine hry zahral Junafran rukou vo vlastnej šestnástke a poľský rozhodca Marciniak nariadil pre Real jedenástku, ktorú bezpečne premenil Ramos - 2:1. To už mal európsky klubový šampión na ihrisku Modriča, ktorý rozhýbal jeho hru a obrana Atletica musela byť v strehu. V 71. minúte sa po rohu strelou z prvej prezentoval Varane, do ktorej na jeho smolu vložil hlavu Niguez a zastúpil Oblaka. Atletico dokázalo dlhé minúty kombinovať len v zónach, ktoré pre jeho súpera neznamenali nebezpečenstvo. Potom však nečakane udrelo, keď sa po Correovej aktivite zblízka presadil Costa - 2:2. Z poslednej akcie v riadnom hracom čase mohol rozhodnúť Marcelo, ale pri akrobatickom pokuse nezasiahol dobre loptu.V predĺžení spočiatku hrozil viac Real, ale do vyloženej šance sa jeho hráči nedostali. Atletico trestalo v 98. minúte, keď spätnú prihrávku striedajúceho Parteyho exportne ľavačkovým volejom poslal do siete Niguez - 2:3. Pred koncom úvodnej 15-minútovej porcie extračasu Koke pohotovým zakončením zabezpečil Atleticu dvojgólový náskok, ktorý už Real nedokázal dohnať.