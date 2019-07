FOTO: EURÓPSKA LIGA: Trnava prehrala v Plovdive

Na snímke vpravo hráč Trnavy Rafael Tavares a hráč Plovdivu Stephen Eze v prvom zápase 2. predkola Európskej ligy medzi PFC Lokomotiv Plovdiv a FC Spartak Trnava v Plovdive vo štvrtok 25. júla 2019. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

1. zápas 2. predkola EL 2019/2020:



Lokomotiv Plovdiv - FC Spartak Trnava 2:0 (1:0)



Góly: 39. a 61. Iliev (oba z 11 m). Rozhodovali: Christofi - Georgiou, Kalogirou (všetci Cyp.), ŽK: Eze, Malembana - Mesík, Oršula, Záhumenský



Plovdiv: Lukov - Petrovič, Eze, Tomaševič - Karagaren (77. Malembana), Umarbajev (90.+5 Bahtič), Vitanov, Cvetanov - D. Iliev - Ožbolt (79. G. Iliev), Aralica



Trnava: Rusov - Menich, Mesík, Záhumenský - Oršula, Halilovič, Tešija, Lovat - Dangubič (69. Kelemen) - Tavares (80. Turňa), Van Kessel (56. Jakúbek)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Plovdiv 25. júla (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava prehrali vo štvrtkovom úvodnom stretnutí 2. predkola Európskej ligy na pôde bulharského Lokomotivu Plovdiv 0:2. Oba góly strelil domáci kapitán Dimitar Iliev z jedenástok. Odveta sa odohrá o týždeň 1. augusta na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.Hostia stihli skompletizovať prestup Van Kessela včas a tréner Cheu ho okamžite zaradil do základnej zostavy. Trnava bola na začiatku nebezpečnejšia, pohrozila dvoma štandardnými situáciami v podaní Lovata. Po tej druhej vrátil loptu do šestnástky Dangubič a k hlavičke sa dostal Van Kesselov kolega na hrote útoku Tavares, ale nezakončil presne. Na opačnej strane mal Rusov prvú prácu v 11. minúte, keď naňho vyslal nepríjemnú strelu Ožbolt. Pozornosť trnavského brankára onedlho vyskúšal aj Aralica. Van Kessel sa vo svojej prvej príležitosti ocitol v 18. minúte, nabehol si na prihrávku medzi obrancov, ale loptu poslal tesne vedľa žrde. Po vyše polhodine hry technicky vystrelil Iliev, aj tentoraz zakročil Rusov, ktorý však už po rovnakom mikrosúboji inkasoval v 39. minúte. Hlavný rozhodca Christofi odpískal po kontakte Menicha s Cvetanovom jedenástku a Iliev z bieleho bodu otvoril skóre.Po zmene strán boli aktívnejší domáci, ktorí chceli nadviazať na otvárací zásah. Aralica si nabehol medzi obrancov Menicha a Mesíka, ale vo vyloženej šanci netrafil priestor troch žrdí. Ďalšiu nádejnú akciu potiahol Karagaren, ktorého zastavil Záhumenský, arbiter tentoraz nenariadil jedenástku, no o pár sekúnd neskôr už áno. Previnil sa Oršula a Iliev aj druhú ponúknutú možnosť suverénne premenil. Plovdiv sa po tomto momente posadil ešte viac na koňa a kontroloval zápas, príležitosť sa črtala pre Ožbolta, ktorého vďaka návratu do defenzívy odzbrojil kapitán Halilovič. Trnavčania si v závere vypracovali sériu rohových kopov, ale nevyťažili z nich kontaktný zásah a v domácej odvete musia doháňať dvojgólové manko.