FOTO: Historický triumf Osakovej, nezvládnuté emócie Williamsovej

ženy - dvojhra - finále:



Naomi Osaková (20-Jap.) - Serena Williamsová (17-USA) 6:2, 6:4



New York 9. septembra (TASR) - Naomi Osaková sa stala prvou japonskou tenisovou grandslamovou šampiónkou v histórii. Vo finále dvojhry na US Open zvíťazila ako nasadená dvadsiatka nad šesťnásobnou newyorskou šampiónkou Američankou Serenou Williamsovou 6:2, 6:4. Z Flushing Meadows si odnáša prémiu 3,8 milióna dolárov pred zdanením a 2000 bodov do svetového rebríčka WTA. V jeho novom vydaní bude figurovať na siedmom mieste - najvyššie v kariére.Serena Williamsová, dvadsaťtrinásobná víťazka podujatí veľkej štvorky, nevyužila šancu vyrovnať absolútny rekord Austrálčanky Margaret Courtovej. V druhom sete v návale frustrácie rozbila raketu a empajrový rozhodca Carlos Ramos ju potrestal odňatím fiftínu, Po tom, ako Ramosa nazvala podvodníkom, bývalá svetová jednotka stratila gem a Osaková sa ujala vedenia 5:3. Japonka už šancu na titul z rúk nepustila.Američanka nevyužila možnosť stať sa štvrtou tenistkou v Open ére, ktorá po materskej prestávke vybojovala grandslamovú trofej. Mama ročnej dcérky Alexis Olympie absolvovala vlani v septembri komplikovaný pôrod, bola v ohrození života a musela sa podrobiť urgentnej operácii, V priebehu desiatich mesiacov sa dokázala vrátila medzi špičku, no v júlovom finále Wimbledonu nestačila na Nemku Angelique Kerberovú a na treťom grandslamovom turnaji po comebacku na Osakovú.Mladšia zo sestier Williamsových v úvodnom geme otočila z 0:30 a udržala si podanie, Osaková však v ďalších minútach získala päť gemov za sebou a prvý set sa stal jasne jej korisťou. Japonka hrala rýchlo a agresívne, výborne podávala a mala navrch aj v dlhších výmenách. Serena Williamsová dostala už v prvom sete varovanie za nepovolený koučing.V druhom dejstve za stavu 2:1 prelomila podanie Osakovej, no následne po dvoch dvojchybách stratila servis a zdemolovala raketu. Od empajrového rozhodcu dostala penalizáciu.čertila sa Američanka, ktorá nedokázala udržať na uzde svoje emócie a rozhodcu nazvala podvodníkom. Ramos jej za stavu 3:4 udelil trestný gem. Američanka si so slzami v očiach v ďalšej hre udržala servis, no Osaková už dotiahla zápas do úspešného konca. Serena Williamsová po skončení duelu nepodala Ramosovi ruku a ukázala smerom k nemu varovný prst.S Osakovou sa však vrúcne objala a zablahoželala jej k životnému úspechu Japonka sa v úvode slávnostného príhovoru ospravedlnila americkým fanúšikom, že zdolala ich obľúbenkyňu.Serena Williamsová zložila súperke kompliment.