Foto: Jubilejná 10. Geovedecká snímka dňa od sloven-ského autora publikovaná len pár dní pred Vianocami

Celooblohová fotografia pochádza z gréckej Kréty a zachytáva tohtoročný dramatický meteorický roj Perzeidy. Mimoriadne náročná fotografia vznikala 5 dní a jej spracovanie trvalo niekoľko týždňov. Ako takáto astro-snímka vlastne vzniká?

Predvianočný darček

Tomáš Slovinský je už šesťnásobne ocenený Astronomickým snímkom dňa NASA a desaťnásobne Geovedeckým snímkom dňa EPOD (Earth science Picture Of the Day), ktorého rubriku spravuje bývalý emeritný pracovník NASA Jim Foster od roku 2000. Úplne prvé ocenenie Tomáš získal práve na Štedrý deň v roku 2019. Jednalo sa o vianočnú fotografiu zo Skanzenu Oravskej dediny v Zuberci. Po dvoch rokoch sa tento podobný scenár zopakoval a len štyri dni pred očakávaným sviatočným dátumom bola publikovaná jubilejná desiata snímka dňa EPOD.

Zážitkové fotografovanie

Samotná fotografia je zaujímavou ukážkou práce astrofotografa. A zároveň jednou z odpovedí na tie najzvedavejšie otázky ako nočné fotografie vznikajú. Je to vskutku idnvidiuálny proces a niektoré snímky vznikajú radovo v minútach, hodinách, či ba dokonca sekundách. Táto fotografia však stojí na opačnej strane misiek váh. Dáta potrebné k zachyteniu tohto obrázka vznikali po dobu 5 nocí. Počas nich autor fotografoval a pozoroval meteorický roj Perzeidy. Vôbec najznámejší meteorický roj, ktorý sledujeme každoročne najmä okolo 11.-13. augusta. Drobné kozmické čiastočky v tomto prípade za sebou zanechala kométa 109P/Swift -Tuttle, s ktorej dráhou sa každoročne naša planéta stretne. No a v roku 2021 meteorickému roju Perzeidy mimoriadne priali podmienky. Nie len samotná aktivita bola zaujímavá, no tentokrát na oblohe nerušil ani Mesiac svojim zvyčajne jasným svitom. Autor si tak samotné fotografovanie nesmierne užil. Pri teplotách okolo 30 stupňov Celzia uprostred noci si bolo možné “padajúce hviezdy” užívať priamo pri kúpaní v mori. A to bol naozaj skvelý zážitok.

Náročné spracovanie

Druhá – veľmi podstatná časť práce – nastala po príchode domov. Všetky dáta bolo potrebné spracovať. A že ich nebolo málo. Niekoľko tisíc fotografií je pri takomto druhu astro-snímok nutné pretriediť a následne spracovať. Samotná práca za počítačom stála autora niekoľko úmorných týždňov počas ktorých spracovával podkladovú snímku a samotné meteory tak, aby ako finálny produkt vznikla fyzikálne korektná celooblohová astrofotografia. Na nej si tak môžete všimnúť Mliečnu cestu, farebné prirodzené žiarenie atmosféry airglow, pás zodiakálneho svetla a vyše 200 meteorov z roja Perzeíd.

Foto: Tomáš Slovinský

LINK EPOD 20.12.2021: