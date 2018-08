FOTO: KURIÓZNA NEHODA: Muž v Utahu narazil lietadlom do vlastného domu

Miesto nevšednej nehody. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Payson 14. augusta (TASR) - Muž v americkom štáte Utah narazil v pondelok malým lietadlom do svojho vlastného domu. Stalo sa tak iba pár hodín po tom, ako ho zatkli za napadnutie manželky v neďalekom kaňone, kde si pár išiel vydiskutovať svoje problémy.Pilot lietadla Duane Youd zahynul. Jeho manželka a dieťa, ktorí boli v dome, prežili napriek tomu, že prednú časť ich dvojposchodového obydlia zachvátili plamene. K nárazu lietadla došlo o 2.30 h miestneho času v meste Payson južne od Salt Lake City.Podľa vyšetrovateľov lietadlo patrilo Youdovmu zamestnávateľovi a do vlastného domu narazil zámerne. Bol to skúsený pilot, uviedla policajná seržantka Noemi Sandovalová.Youda zatkli v nedeľu o 19.30 miestneho času po tom, ako svedkovia zavolali políciu a nahlásili, že napadol manželku. Pár popíjal alkohol a išiel do American Fork Canyonu, aby sa porozprával o svojich problémoch.Muža zadržali pre podozrenie z domáceho násilia a následne prepustili na kauciu. O niekoľko hodín vzlietol z letiska Spanish Fork-Springville približne 25 kilometrov severne od svojho bydliska. Letel priamo do svojej štvrte a vrazil do vlastného domu.