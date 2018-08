FOTO: Lietadlo z Číny zišlo v Manile z dráhy, cestujúcich evakuovali

Lietadlo typu Boeing 737, patriace čínskemu dopravcovi XiamenAir, pristávalo v Manile okolo polnoci miestneho času (štvrtok 18.00 h SELČ). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Stroj sa zastavil na zatrávnenej ploche, údajne po tom, ako sa odrazil od dráhy a zhasli jeho svetlá. Na snímke ľavý motor lietadla. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dopravné lietadlo z Číny zišlo z dráhy na letisku vo filipínskom hlavnom meste Manila, kde pristávalo v daždivom počasí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manila 17. augusta (TASR) - Dopravné lietadlo z Číny zišlo z dráhy na letisku vo filipínskom hlavnom meste Manila, kde pristávalo v daždivom počasí. Všetkých 157 cestujúcich a osem členov posádky sa dostalo von pomocou núdzových šmykľaviek a následne ich odviezli do letiskového terminálu, informovala v noci na piatok tlačová agentúra AP, ktorá citovala vyjadrenia miestnych predstaviteľov.povedal hovorca filipínskeho úradu civilného letectva Eric Apolonio. Na letisku im dali prikrývky a jedlo, na čo ich dopravili do hotela.Lietadlo typu Boeing 737, patriace čínskemu dopravcovi XiamenAir, pristávalo v Manile okolo polnoci miestneho času (štvrtok 18.00 h SELČ). Stroj sa zastavil na zatrávnenej ploche, údajne po tom, ako sa odrazil od dráhy a zhasli jeho svetlá, dodal Apolonio. Iný predstaviteľ letiska informoval, že jeden z dvoch motorov lietadla bol zrejme poškodený.Letisková dráha, kde došlo k tomuto incidentu, má byť uzavretá približne do piatkového poludnia (06.00 SELČ).Nízkopoložené časti Manily a severné filipínske provincie postihli minulý víkend povodne v dôsledku prívalových monzúnových dažďov. Tisíce obyvateľov museli opustiť svoje príbytky a zatvorené boli aj školy a úrady. Počasie sa odvtedy zlepšilo, občasné dažďové zrážky však pokračujú.