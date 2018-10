FOTO: NHL: Hráčska asociácia sa odvolala proti trestu Toma Wilsona

Na snímke Oskar Sundqvist (70). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 6. októbra (TASR) - Hráčska asociácia zámorskej hokejovej NHL (NHLPA) podala odvolanie proti dvadsaťzápasovému trestu Toma Wilsona. Kanadský útočník Washingtonu Capitals ho dostal za úder do hlavy súpera v prípravnom zápase pred novou sezónou.Wilson si vyslúžil trest za tvrdý úder do hlavy hráča St. Louis Blues Oskara Sundqvista počas prípravného zápasu (5:2). Dvadsaťštyriročný útočník dostal za svoj faul v stretnutí desaťminútový trest. Wilson dostal trest za nebezpečný faul aj v minulosezónnom play off, keď hráčovi Pittsburghu Penguins Zachovi Aston-Reeseovi zlomil čeľusť a spôsobil otras mozgu. Celkovo je to už jeho štvrtý trest v NHL, všetky prišli za posledných 13 mesiacov.Ak NHLPA s odvolaním neuspeje, Wilson príde navyše o 1,26 milióna dolárov zo svojho platu.Zatiaľ nie je jasné, kedy sa bude komisár NHL Gary Bettman prípadom zaoberať. Od roku 2012 rozhodoval o siedmich podobných odvolaniach, pričom päťkrát trest potvrdil a dvakrát ho znížil. V roku 2014 znížil trest Daniela Carcilla z desiatich na šesť stretnutí a dva roky predtým zredukoval 25-zápasový dištanc Raffiho Torresa o štyri zápasy. Informovala agentúra AP.