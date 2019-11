Foto: Objavili dva tunely, cez ktoré migranti prekročili hranice Srbska

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.11.2019 (Webnoviny.sk) - Maďarská polícia objavila dva tunely používané migrantmi na to, aby sa dostali do krajiny zo susedného Srbska. Informovalo o tom v piatok policajné veliteľstvo. Jeden z tunelov našli v južnej obci Ásotthalom, kde zároveň zadržali 44 migrantov, ktorí práve riskantný priechod využili.Druhý tunel v obci Csikéria bol dlhý 21,7 metra, žiadni migranti však cezeň neprechádzali. Polícia uviedla, že oba tunely objavila onedlho po ich dobudovaní a opäť ich zasypala.V roku 2015, keď migračná kríza kulminovala, Maďarsko postavilo na svojich južných hraniciach plot s ostnatým drôtom, aby zastavilo prílev ľudí, prevažne z Blízkeho východu a Ázie, ktorí smerovali na ceste za lepším životom do západnej Európy.