Foto: Odovzdávanie cien MTV EMAs ovládla Camila Cabello, špeciálnu cenu získala aj Janet Jackson

Prehľad víťaziek a víťazov MTV EMAs 2018:

Najlepšia pieseň: Camila Cabello – Havana ft. Young Thug

Najlepší interpret alebo interpretka: Camila Cabello

Najlepší nováčik: Cardi B

Najlepší videoklip: Camila Cabello – Havana ft. Young Thug

Interpret s najlepšími koncertmi: Shawn Mendes

Najlepší alternatívny interpret alebo interpretka: Panic! At The Disco

Najlepší popový interpret alebo interpretka: Dua Lipa

Najlepší rockový interpret alebo interpretka: 5 Seconds of Summer

Najlepší elektronický interpret alebo interpretka: Marshmello

Najlepší hip-hopový interpret alebo interpretka: Nicki Minaj

Najlepší interpret z relácie MTV Push: Grace VanderWaal

Najlepší look: Nicki Minaj

Najlepšie vystúpenie v rámci World stage: Alessia Cara – MTV Spotlight at Hyperplay, Singapore 2018

Najlepší fanúšikovia: BTS

Najlepší americký interpret alebo interpretka: Camila Cabello

Najlepší kanadský interpret alebo interpretka: Shawn Mendes

Global Icon: Janet Jackson





BILBAO 5. novembra (WebNoviny.sk) – Nedeľné udeľovanie hudobných cien MTV EMAs v španielskom Bilbau ovládla kubánsko-americká speváčka Camila Cabello.Dvadsaťjedenročná umelkyňa si odniesla štyri trofeje, a to pre najlepšieho interpreta alebo interpretku, pre najlepšieho amerického interpreta alebo interpretku a za singel Havana, ktorý naspievala s rapperom Young Thugom, a vyniesol jej ocenenia za najlepšiu pieseň a najlepšie video.Po dve ceny získali Nicki Minaj a Shawn Mendes. Rapperka zvíťazila v kategórii Najlepší hip-hopový interpret alebo interpretka a Najlepší look. Rodák z kanadského Toronta zase dostal ceny pre interpreta s najlepšími koncertmi a najlepšieho kanadského interpreta alebo interpretku.Speváčka Dua Lipa sa stala najlepšou popovou interpretkou, za najlepšieho nováčika vyhlásili Cardi B, najlepším alternatívnym interpretom je Panic! At The Disco, najlepším rockovým interpretom 5 Seconds of Summer a v kategórii elektronickej hudby uspel Marshmello.Najlepších fanúšikov má K-popová skupina BTS. Trofej za najlepšie vystúpenie v rámci World Stage dostala Alessia Cara za koncert v rámci šou MTV Spotlight v singapurskom Hyperplay a za najlepšiu interpretku relácie MTV Push vyhlásili Grace VanderWaal.Udeľovanie hudobných cien MTV EMAs 2018Počas šou, ktorá bola v minulosti známa ako MTV Europe Music Awards, ocenili aj speváčku Janet Jackson. Päťdesiatdvaročnej interpretke udelili špeciálnu Global Icon Award."Som dojatá, že dnes večer môžem hovoriť za ženy, ktorých hlas potláčali. Ja som jeden z tých hlasov, žien, ktoré umlčali, obrazne aj doslova, žien, ktoré zneužívali, žien, ktoré zastrašovali, žien, ktoré žili v strachu. Stojím pri vás. Dnes večer prinášam nádej, že sa formuje nový svet. Ženy, naše hlasy budú vyslyšané," vyjadrila sa Jackson počas ceremónie. Speváčka počas večera predstavila mix svojich skladieb vrátane jej tohtoročného singla Made for Now.Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v Bilbao Exhibition Centre. Podujatím sprevádzala herečka a speváčka Hailee Steinfeld, ktorá počas neho tiež zaspievala. Počas večera sa predstavili napríklad aj Halsey, Panic! At The Disco, Rosalía, Bebe Rhexa, Little Mix a Marshmello s Anne-Marie a Bastille.Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránok www.billboard.com a www.mtvema.com.