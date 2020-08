Foto: Po nehode skončil v priekope po vystúpení z auta spadol do Hrona, odobrali mu krv na zistenie prítomnosti alkoholu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.8.2020 (Webnoviny.sk) - Vodič zišiel s autom mimo cesty a po vystúpení spadol do rieky Hron. Ako informovala banskobystrická polícia na sociálnej sieti, incident sa stal ešte v pondelok 10. augusta v skorých ranných hodinách na ceste neďaleko obce Medzibrod (okres Banská Bystrica).Po nehode 34-ročný vodič vystúpil z vozidla a zostupoval strmým svahom zakončeným kolmým múrom, cez ktorý spadol do rieky Hron. Tam ho našiel ležať policajt zo Slovenskej Ľupče. Muža previezli do nemocnice, kde mu aj odobrali krv na zistenie prítomnosti alkoholu.