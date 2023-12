Foto: Po sérii zemetrasení došlo na Islande na polostrove Reykjanes k erupcii sopky

Na polostrove Reykjanes na juhozápade Islandu sa v pondelok večer po sérii slabých zemetrasení začala erupcia sopky, informoval tamojší meteorologický úrad (IMO).



Začiatok erupcie zaznamenali v pondelok o 22:17 h v oblasti ležiacej severne od obce Grindavík na polostrove Reykjanes.

Na polostrove Reykjanes na juhozápade Islandu sa v pondelok večer po sérii slabých zemetrasení začala erupcia sopky, informoval tamojší meteorologický úrad (IMO).



Začiatok erupcie zaznamenali v pondelok o 22:17 h v oblasti ležiacej severne od obce Grindavík na polostrove Reykjanes.



Úradom IMO naživo vysielané zábery z kamier zachytávajú veľké prúdy žiariacej lávy, z ktorej stúpa dym.



IMO informoval, že do oblasti sa čoskoro vydá vrtuľník pobrežnej stráže, aby potvrdil presné miesto a rozsah erupcie.



Island je po intenzívnej seizmickej aktivite zaznamenanej v priebehu novembra v stave vysokej pohotovosti pre potenciálnu erupciu sopky. Na polostrove Reykjanes boli totiž zaznamenané tisíce malých zemetrasení, keď sa magma posunula pod zemskú kôru. Takéto otrasy pôdy sú často varovaním pred blížiacou sa vulkanickou erupciou.



Seizmická aktivita v oblasti mala v polovici novembra za následok evakuáciu približne 4000 obyvateľov Grindavíku, rybárskeho prístavu asi 40 kilometrov od hlavného mesta Reykjavík.



Grindavík sa nachádza v blízkosti geotermálnej elektrárne Svartsengi, ktorá je hlavným dodávateľom elektriny a vody pre 30.000 obyvateľov polostrova a je dôležitou zásobárňou sladkej vody.



Polostrov Reykjanes nezažil erupciu osem storočí - prvá nastala až v roku 2021. Odvtedy tam zaznamenali tri erupcie - všetky v odľahlých, neobývaných oblastiach; vulkanológovia tvrdia, že by to mohol byť začiatok novej éry sopečnej aktivity v regióne.



Island má 33 aktívnych sopečných systémov, čo je najviac v Európe.