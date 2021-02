FOTO: Počas protestov v Rusku zadržali vyše 5100 ľudí vrátane novinárov

Viac ako 5100 ľudí a približne 60 novinárov zadržali v Rusku počas nedeľňajších nepovolených protestov za prepustenie uväzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného. Informovali o tom agentúry AP a TASS.



Desaťtisíce ľudí vyšli v nedeľu do ulíc ruských miest, skandovali heslá namierené proti prezidentovi krajiny Vladimirovi Putinovi a žiadali prepustenie Navaľného. Polícia podľa ľudskoprávnej organizácia OVD-Info zadržala 5135 osôb, najviac v Moskve (1653) a Petrohrade (1159).

Počet zadržaných a zranených novinárov dosiahol o 19.00 h moskovského času (21.00 h SEČ) takmer 60, uviedol Ruský zväz novinárov, na ktorý sa TASS odvoláva. Zväz dodal, že na základe monitoringu urobí závery a obráti sa na úrady činné v trestnom konaní v súvislosti s porušením práv novinárov.



Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell v nedeľu na Twitteri odsúdil "rozsiahle zatýkanie a neprimerané použitie sily" proti protestujúcim občanom a novinárom.



Podobné protesty sa konali aj 23. januára. Vtedy bolo zadržaných vyše 4000 ľudí.





Navaľného žene hrozí 15 dní väzenia, medzi zadržanými boli novinári i aktivisti



Súdy v Moskve a Petrohrade prešli na nočný režim fungovania, aby rozhodli aj stovkách ľudí zadržaných počas víkendových zhromaždení a pochodov na podporu opozičného politika Alexeja Navaľného. Informovala o tom v pondelok rozhlasová stanica Echo Moskvy, ktorá sa odvolala na portál OVD-Info monitorujúci zatknutia počas hromadných protestov.



Zadržaní sú vyšetrovaní buď pre podozrenie z použitia násilia voči orgánom činným v trestnom konaní, alebo vo veci porušenia pravidiel konania verejných zhromaždení. Súdy, ktoré zasadli v noci na pondelok, vzali do väzby už najmenej 50 ľudí. Iným vyrubujú pokuty.





Časť ľudí zadržaných v Moskve previezli pre nedostatok miesta vo vyšetrovacích väzniciach na policajné oddelenia v Moskovskej oblasti, dodalo Echo Moskvy.



Aktivisti za ľudské práva upozorňujú, že na polícii sú zadržiavaní aj ľudia s chronickými chorobami, ktorí potrebujú svoje lieky, pričom polícia odmieta ich žiadosti o poskytnutie lekárskej pomoci. Väčšina zadržaných nedostala ani advokáta.



Podľa advokáta Kaloja Achiľgova je takýto prístup súčasťou plánu polície nazvaného Pevnosť, v súlade s ktorým nesmel na územie policajného oddelenia nikto vstúpiť, ani z neho odísť.



Podľa projektu OVD-Info bolo v Moskve zadržaných viac ako 1650 účastníkov nepovolenej akcie na podporu Alexeja Navaľného, v Petrohrade ich bolo zadržaných 1159. V celom Rusku bezpečnostné zložky zadržali 5135 vrátane najmenej 80 novinárov.



V Moskve bol opäť zadržaná - a po spísaní protokolu prepustená - aj Navaľného manželka Julija, ktorej teraz hrozí 15 dní väzenia za účasť na úradmi nepovolenom proteste. V rozhovore pre stanicu Echo Moskvy to uviedla jej advokátka Svetlana Davydovová.



Komisár pre ľudské práva pre Petrohrad Alexandr Šišlov označil konanie polície proti účastníkom nedeľného protestného zhromaždenia za "naozajstnú vojenskú operáciu", pričom však poukázal na to, že aj niektorí demonštranti sa dopustili násilia voči policajtom.



Podľa Šišlova však aj v čase pandémie existujú možnosti, ako zorganizovať dialóg s verejnosťou a dať jej možnosť využiť svoje práva bez porušenia práv iných. Ombudsman v tejto súvislosti kritizoval, že "namiesto zodpovedania otázok úrady opäť nasadili políciu".



Šišlov zdôraznil, že "obušky a paralyzéry nevyriešia existujúce problémy," násilie podľa neho "iba zvyšuje neústupčivosť a plodí horkosť". "Toto je cesta k veľkým problémom. Je čas prestať," apeloval.



Alexej Filatov, predseda Zväzu dôstojníkov skupiny Alfa, vyhlásil v rozhovore pre Echo Moskvy, že opatrenia prijaté bezpečnostnými silami na potlačenie nepovolených zhromaždení na podporu Alexeja Navaľného boli "bezprecedentné, ale umožnili zabrániť masovým stretom s demonštrantmi".



Uviedol, že podľa jeho názoru "boli násilné strety oveľa menšie ako v sobotu 23. januára", a to práve pre to, že sa demonštrantom nepodarilo zhromaždiť sa vo veľkom počte na jednom mieste.



Zásahmi policajtov na nedeľných zhromaždeniach sa bude zaoberať aj Rada pre ľudské práva pri prezidentskej kancelárii, avizoval v pondelok jej člen, novinár Nikolaj Svadnidze, ktorý bol tiež medzi zadržanými.