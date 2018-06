FOTO: Pri Banskej Štiavnici vrazilo auto do stromu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júna (TASR) - V Štiavnických vrchoch v Červenej studni v okrese Banská Štiavnica zišlo auto z cesty a vrazilo do stromu. Pri nehode sa zranili dve osoby. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).Na mieste momentálne zasahujú hasiči. V aute boli štyri osoby, no zranili sa dve, ktoré vrtuľníkom a sanitkou previezli do nemocnice.