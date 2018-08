FOTO: Robert Redford ohlásil odchod do hereckého dôchodku

Robert Redford, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Los Angeles 7. augusta (TASR) - Americký herec Robert Redford oznámil, že po 60 rokoch aktívnej kariéry vo filmovom priemysle odchádza do hereckého dôchodku. Hodlá tak spraviť po jesennej premiére svojho posledného filmu The Old Man & The Gun, v ktorom stvárnil hlavnú úlohu bankového lupiča.povedal 81-ročný Redford pre pondelkové vydanie týždenníka Entertainment Weekly, z ktorého cituje agentúra Reuters.Redford sa preslávil v roku 1967 účinkovaním v komédii Bosé nohy v parku. Svoju pozíciu hereckej hviezdy potvrdil klasickými snímkami Butch Cassidy a Sundance Kid (1969), Podraz (1973), Veľký Gatsby (1974), Všetci prezidentovi muži (1976), Spomienky na Afriku (1985) či Neslušný návrh (1993).Redford však nevylúčil, že bude pokračovať v režisérskej práci, kde takisto dosiahol mnohé úspechy. Režíroval filmy ako Obyčajní ľudia (1980), Vojna o fazuľové pole (1988), Kadiaľ tečie rieka (1992), Quiz Show (1994) alebo Zaklínač koní (1998). Je držiteľom dvoch Oscarov a troch Zlatých glóbusov.V roku 1978 bol jedným zo zakladateľov filmového festivalu Sundance, ktorý je v súčasnosti najväčšou prehliadkou nezávislých filmov v USA. V roku 2005 mu udelili Prezidentskú medailu slobody, najvyššie americké civilné vyznamenanie.