FOTO: TOTO je prvý pasažier súkromného letu okolo Mesiaca

Los Angeles 18. septembra (TASR) - Japonský miliardár Jusaku Maezava bude prvým pasažierom, ktorý využije súkromný let okolo Mesiaca raketou americkej spoločnosti SpaceX. Tlačová agentúra AP uviedla, že spoločnosť zverejnila totožnosť zákazníka v pondelok na podujatí, ktoré usporiadala vo svojom sídle blízko Los Angeles.Účastníkom tohto podujatia bol i samotný Maezava, 42-ročný podnikateľ z Japonska, ktorý sa priznal, že letieť do vesmíru bolo jeho celoživotným snom. Zakladateľ SpaceX Elon Musk potvrdil, že Maezava poletí k Mesiacu novou raketou s označením BFR, ktorá je stále vo vývoji.Priemerná vzdialenosť medzi Mesiacom a Zemou je vyše 384.000 kilometrov. Doteraz bolo na Mesiaci 24 ľudí a nikto ho nenavštívil od poslednej misie Apollo v roku 1972.Spoločnosť SpaceX oznámila ešte minulý štvrtok, že podpísala kontrakt s prvým súkromným pasažierom pre cestu okolo Mesiaca, ale nezverejnila žiadne podrobnosti. Musk vtedy umiestnil na Twitter iba japonskú vlajku ako nepriamu odpoveď na otázku, či nebude prvým pasažierom priamo on.Dopravný prostriedok BFR je zložený z rakety a vesmírnej lode. Musk ho predstavil minulý rok s tým, že má za cieľ umožniť ľuďom kolonizovať Mars, pričom SpaceX chce, aby v roku 2022 pristáli na červenej planéte dve nákladné lode. Prvá kozmická loď s posádkou by mohla doraziť na Mars o dva roky neskôr, dodal Musk.Spoločnosť oznámila plány na vyslanie dvoch súkromných pasažierov okolo Mesiaca ešte vo februári 2017 s tým, že štart je plánovaný na tento rok.