Foto: Tragická dopravná nehoda na Liptove si vyžiadala troch mŕtvych

Životy troch ľudí si vyžiadala tragická dopravná nehoda, ku ktorej došlo v nedeľu v skorých ranných hodinách v Liptovskom Mikuláši. Potvrdila to hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová. Štvrtú účastníčku nehody s úrazom hlavy posádka ZZS transportovala do nemocnice.



Hovorkyňa uviedla, že volanie o pomoc prijali na krajskom operačnom stredisku v Žiline o 03.25 h. Tiesňovú linku 155 kontaktovali svedkovia udalosti s tým, že na mieste sa nachádzajú zranení. "V čase príchodu záchranárov na miesto boli dve ženy mŕtve, muža sa ešte pokúšali oživiť, ale bezúspešne. Ťažkým zraneniam podľahol tiež," dodala Krčová.



Nehoda osobného auta zn. Volkswagen sa stala na miestnej komunikácii na Poľnohospodárskej ulici. Vozidlo podľa žilinskej krajskej policajnej hovorkyne Zuzany Šefčíkovej z doposiaľ presne nezistených príčin narazilo do stĺpa. "Nachádzali sa v ňom štyri osoby vo veku od 19 do 22 rokov," konkretizovala.



Policajná hovorkyňa doplnila, že ďalšie okolnosti a príčiny vzniku nehody sú predmetom vyšetrovania. U nebohých bola nariadená pitva. "Nateraz nie je možné poskytnúť bližšie informácie," povedala.