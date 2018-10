Foto: V Bratislave zaspieval legendárny Rodriguez, známy z dokumentu Pátranie po Sugar manovi

BRATISLAVA 1. októbra (WebNoviny.sk) - V bratislavskej Starej tržnici v nedeľu večer vystúpil legendárny americký hudobník a spevák Rodriguez. Sedemdesiatšesťročný muzikant z Detroitu pozdravil Bratislavu priateľským úsmevom a predviedol zhruba hodinový sólový koncert, počas ktorého zazneli predovšetkým skladby zo štúdiovky Cold Fact (1970).

Skladby v pôvodných verziách

Fanúšikovia a fanúšičky si mohli vypočuť piesne I Wonder, Crucify Your Mind, Sugar Man, Rich Folks Hoax, Like Janis a ďalšie v ich pôvodných verziách - presne tak, ako ich Rodriguez kedysi zložil. Okrem jeho vlastnej tvorby zazneli aj covery skladieb Somebody to Love od Jefferson Airplane, Let’s Think About Living od Boba Lumana či Light My Fire od The Doors, ktorú predviedol aj v júli na festivale Pohoda.Rodriguez počas koncertu vystriedal niekoľko klobúkov a postupne si vyzliekol bundu aj košeľu, aby záverečné skladby zahral a odspieval len vo veste. Na gitare ho po celý čas sprevádzal hudobník Edward Coonagh.Intímny koncert plný emócií otvorila talentovaná skladateľka, klaviristka a speváčka Andrea Bučko, ktorá predviedla svoju najnovšiu tvorbu z albumu Escape (2018), ale aj skladbu Púpava z albumu Polarity (2015).

Jediné vystúpenie v Strednej Európe



„Bola pre mňa veľká radosť, že som mohla stretnúť Rodrigueza, aj že som si mohla zahrať na veľkom pódiu v Starej tržnici. Bol to taký môj malý sen už odkedy sa tržnica spojazdnila na koncerty,“ povedala pre agentúru SITA Bučko.







„Rodrigueza poznám najmä z filmu Searching for Sugar Man, tak som sa dozvedela, že existuje. Považujem ho za človeka, ktorý má v sebe hlbokú, tajomnú a skromnú múdrosť, a to je mi v niečom veľmi sympatické... Cez jeho príbeh mám zároveň niekedy pocit, že všetko je tak, ako má byť, že niektoré veci proste prídu v ten správny čas a niekedy ani nepotrebujeme, aby sa nám všetky sny splnili presne v tom jednom momente, keď chceme,“ poznamenala speváčka. Nedeľný koncert Rodrigueza v Starej tržnici bol jeho jediným jesenným vystúpením v strednej Európe.

Sixto Diaz Rodriguez

Rodriguez, vlastným menom Sixto Diaz Rodriguez, sa začal pohybovať na hudobnej scéne v roku 1967, keď vydal singel I'll Slip Away. Neskôr ponúkol albumy Cold Fact (1970) a Coming from Reality (1971), no ani jeden nemal výrazný úspech, a tak muzikanta vyhodili z vydavateľstva. Rodriguez v roku 1976 obmedzil hudobné aktivity, kúpil si dom v Detroite a živil sa prevažne ako robotník na stavbách.Jeho tvorba získala popularitu v Austrálii či Juhoafrickej republike, pričom o autorovi kolovali fámy, že spáchal samovraždu. Svetový úspech mu zaručil dokument Pátranie po Sugar Manovi (2012), ktorý nakrútil zosnulý režisér Malik Bendjelloul.Snímka získala okrem iného Oscara či cenu BAFTA. Rodriguez následne vystúpil v programoch ako Late Show with David Letterman alebo Later... with Jools Holland a na festivaloch Montreux Jazz a Glastonbury.