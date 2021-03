Foto: V Mlynickej doline zasypala lavína troch skialpinistov, na mieste zasahovali leteckí záchranári

Dňa 14. 3. 2021 krátko po obede prijala Horská záchranná služba informáciu o páde lavíny vo Vysokých Tatrách. Lavínu odtrhli traja skialpinisti (dvaja muži a jedna žena), ktorí vystupovali žľabom z Mlynickej doliny smerom na Predné Solisko. Po páde lavíny neboli zasypaní, ale všetci utrpeli rôzne poranenia. Horskí záchranári požiadali okamžite o súčinnosť posádku VZZS z Popradu, ktorá na mieste nehody vysadila pri zranených postupne troch záchranárov HZS spoločne s lekárom VZZS. Na Štrbské pleso bola zároveň vyslaná posádka RLP, RZP a tiež druhá skupina záchranárov HZS, ktorá by v prípade potreby pokračovala na miesto nehody pozemne.

Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bol z miesta nehody na Štrbské pleso letecky evakuovaný prvý zranený s podozrením na zlomeninu stehennej kosti a úrazom hrudníka. Ako druhý bol z terénu evakuovaný muž s poranením hlavy a mnohými povrchovými odreninami. Zo Štrbského plesa bol prvý skialpinista letecky dopravený do nemocnice v Poprade, druhý pokračoval do nemocnice s posádkou RLP. Po odovzdaní pacienta a dotankovaní paliva sa vrtuľník vrátil do Mlynickej doliny, evakuáciu poslednej zranenej osoby za pomoci leteckej techniky však nebolo možné uskutočniť pre rýchle zhoršenie počasia. Horskí záchranári, ktorí ostali pri pacientke, začali s prípravami na pozemný transport. Spoločne s druhou skupinou záchranárov transportovali najľahšie zranenú skialpinistku na Štrbské pleso. Tu bola odovzdaná do starostlivosti posádke RZP, s ktorou pokračovala do nemocnice. Záchranári HZS sa následne vrátili na základňu, kde bola záchranná akcia ukončená." uviedli na svojom profile